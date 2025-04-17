Топ колоритных и малоизвестных храмов белорусской глубинки 17.04.2025, 22:41

В нашей стране есть треугольная церковь и костел-замок.

В 2025 году Пасха выпадает на один и тот же день для католиков и православных – 20 апреля. Такое совпадение бывает нечасто, и оно всегда придает празднику особую атмосферу. Сегодня в Беларуси даже в маленьких поселках можно встретить костелы и церкви, иногда разделенные улицей, а иногда стоящие прямо напротив друг друга как символ мирного сосуществования. Smartpress.by отправился в путешествие по белорусской глубинке, чтобы показать вам колоритные храмы, про многие из которых вы могли даже не слышать. А они, между тем, стоят здесь десятки и даже сотни лет, пережили войны и смену эпох, и в них по-прежнему продолжается жизнь.

Свято-Троицкая церковь в деревне Большая Своротва, 1823 год

Единственная треугольная церковь в нашей стране. Здесь действительно три стены. А также двери в каждой стене и всего один алтарь внутри. Считается, что необычная форма – это не просто архитектурное решение, а попытка объединить представителей трех разных вероисповеданий – православных, католиков и униатов.

В 1943 году храм был почти целиком сожжен и восстановлен в 2009 году.

Костел Промысла Божьего в деревне Слободка, 1901-1903 гг.

Построен на возвышенности в неороманском стиле. Внутри расписан библейскими сюжетами, сказочными мотивами и разными орнаментами, совершенно не характерными для храмов Восточной Европы – они больше схожи с испанскими и португальскими. Атмосферности интерьеру придают и витражи, красиво переливающиеся на солнце. Здесь также необычная входная дверь с железной оковкой с растительными узорами, выполненными местным кузнецом.

Церковь Рождества Богородицы в деревне Мурованка, около 1524 г.

Один из старейших храмов Беларуси и один из двух памятников оборонительного зодчества в нашей стране. Напоминает одновременно несокрушимую цитадель и сказочный замок. Стены шириной 1-2 метра, в башнях и по всему периметру – окошки-бойницы. До начала XIX века здесь были опускаемые железные двери (герсы). В разные годы храм был униатским, православным, католическим. Интерьеры минималистичные, но очень атмосферные. Также, в церкви красивые потолки.

Костел Святого Тадеуша в деревне Лучай, 1766-1776 гг.

Строительство костела начал орден иезуитов, однако неизвестно, кто производил завершающие работы – после запрета деятельности ордена в Российской империи императором Александром I (1820 год). Храм стилистически является “переходным” – несмотря на имеющиеся элементы стиля барокко, здесь уже прослеживаются черты классицизма. На территории можно увидеть статую Бенедикта XVI и Святого Апостола Павла в окружении других учеников Иисуса. На фасаде установлены куранты – раньше они отбивали каждые полчаса, сейчас часовой механизм неисправен. Внутри – росписи на сводах и стенах в технике гризайль с имитацией скульптурных рельефов.

Церковь Святого Архангела Михаила в деревне Сынковичи, конец XV - начало XVI вв.

Один из самых ранних готических храмов в нашей стране. По углам церкви располагаются 4 боевые башни с внутренними винтовыми лестницами. Высокие массивные стены с бойницами имеют толщину около полутора метров. Такая архитектура делает храм похожим на небольшой укрепленный замок.

За свою долгую историю церковь послужила и православным, и католикам, и униатам. Сегодня она славится необычным звучанием своих колоколов – специалисты говорят, что по этому показателю им нет равных в Беларуси. А встроенные в стены голосники доносят пение молитв одинаково в каждый угол сооружения.

Главная ценность сынковичского храма – икона Божией Матери «Всецарица» (Пантанасса), написанная в XVII веке монахами со Святой Горы Афон.

Костел Святой Троицы в деревне Росица, 1906-1911 гг.

Храм с красивой, ухоженной территорией и тяжелой историей. В 1930-е годы две высокие башни главного фасада были уничтожены, якобы для исключения возможной угрозы их преобразования в мишени для артиллерийского огня. Затем, в 1943 году костел использовался нацистами как место заключения своих жертв, предназначенных для отправки в Германию или уничтожения. В ходе карательной операции «Зимнее волшебство» деревня Росица была уничтожена, вместе со священниками храма. В наши дни дважды в год, 16 февраля и в первых числах августа, росицкий костел Святой Троицы собирает тысячи паломников, чтобы почтить память сожженных в годы войны жителей деревни и ксендзов.

Памятник архитектуры эпохи позднего классицизма с интересным, атмосферным интерьером и экстерьером. Здесь можно увидеть 14 горельефных панно XVIII-XIX вв. с остановками Крестного пути и прикоснуться к мощам Святого Юстиниана, перевезенным сюда в 1838 году (хранятся в серебряном ковчеге).

На территории костела разбит небольшой, но очень красивый парк с кустарниками, деревьями, мостиками, прудиками и альпийскими горками и стоит памятник папе римскому Иоанну Павлу II. До 2010 года здесь работал ксендз Булька, который заложил в парке «аллею трезвости» и организовал антиалкогольный музей. Также, по инициативе ксендза приход храма Святой Анны был объявлен зоной трезвости.

Церковь Петра и Павла в агрогородке Лесная, 1908-1912 гг.

Один из немногих храмов псевдорусского стиля в Беларуси. Возведен в честь героев битвы 1708 г. (во время Северной войны). Внешне напоминает деревянную дозорную башню. Узкие проемы придают церкви оборонительный характер. На втором ярусе – пояс зубцов, которые напоминают завершение стен Московского Кремля.

Внутри очень простые интерьеры. К сожалению, фрески, которые украшали храм, до наших дней не сохранились.

Костел Богоматери Руженцовой в деревне Солы, 1926-1934 гг

По разным опросам входит в топ-10 красивейших храмов Беларуси. Построен в стиле модерн. Внешне немного напоминает диснеевский замок и имеет интересные детали: например, фигуру меченосца на крыше, а также крест и якорь над входной дверью. В костеле и внутри прослеживается тема моря, взять хотя бы лодку-балкон над алтарем. На стенах и сводах храма хорошо сохранилась фресковая живопись.

Костел Святого Иоанна Крестителя в агрогородке Камаи, 1606 г.

400-летний костел практически не изменил свой облик с момента основания. Более того, он никогда за свою историю не закрывался. Это уникальный памятник оборонительной архитектуры с элементами готики и ренессанса. Лаконичные линии, толстые стены, никаких украшений – только небольшие арочные ниши под крышей.

В костеле хранится множество предметов, которые имеют историческую ценность. Например, деревянные статуи святых Петра и Павла (начало XVIII в.), чудотворная икона Матери Божьей (начало XVII в.), картина «Иисус и сирота» XIX века, двухсотлетний орган и частицы мощей святых Казимира и Станислава. Своды храма расписаны орнаментами в технике гризайль.

Перед костелом стоит 2,5-метровый каменный крест XV-XVI вв.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в агрогородке Сарья, 1851-1857 гг.

Храм иногда называют белорусским Тадж-Махалом, так как он был построен прусским архитектором по заказу Игнатия Лопатинского (на тот момент – владельца имения Сарья), который хотел таким образом увековечить память о своей умершей горячо любимой супруге. Также, это самый выразительный пример архитектуры неоготики в Беларуси. Изначально храм был католическим, но сейчас действует как православный.

Церковь чудом уцелела в Великую Отечественную войну, потом была складом удобрений и ядохимикатов. В 1989 г. здесь хотели открыть кафе-бар и сделать дискотеку. На тот момент башни храма были разрушены, внутри находились перекрытия, разделяющие пространство на 2 этажа. То, что мы видим сегодня – реконструкция, проведенная по архивным данным в 2008-2011 гг.

После реконструкции возле церкви установили памятник святым Петру и Февронии Муромским – покровителям семьи и брака. В храме также хранится икона с частицами мощей этих святых.

Костел Святого Юрия в деревне Осова, 1909 г.

Полностью отреставрированный храм. Его особенность – красивая бутовая кладка, не часто встречающаяся в оформлении храмов Беларуси. Каменной оградой окружена и прилегающая территория. Рядом сохранилось здание плебании, есть парк с водоемом, клумбами и местами для отдыха.

Интерьеры очень яркие, богато декорированные. Здесь также сохранился старый рабочий орган, который используется для богослужений.

Конечно, этот перечень можно продолжать очень долго, вспоминая и величественный Троицкий костел в Гервятах, и соперничающий с ним по высоте костел Рождества Девы Марии в Видзах, а также многочисленные деревянные старые церкви на Полесье…

Каждый из этих храмов – не просто архитектурный памятник, а часть живой истории, вписанной в пейзаж и память места. Они нередко стоят вдали от шумных трасс и популярных туристических маршрутов, но именно в этом их сила и особое очарование.

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