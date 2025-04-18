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Трамп заявил, что не обвиняет Зеленского в войне

  • 18.04.2025, 1:02
Трамп заявил, что не обвиняет Зеленского в войне

При этом лидер США отметил, что не является «большим поклонником» президента Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает президента Украины Владимира Зеленского «ответственным за войну», но особо отметил, что не является «большим поклонником» главы украинского государства.

Об этом он заявил в четверг, 17 апреля, во время визита премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Вашингтон, сообщает The Guardian.

Президент США заявил, что «не в восторге от того, что началась эта война», когда рассказывал о масштабах разрушений в Украине, устроенных украинскими оккупантами.

«Я не обвиняю его (президента Зеленского — ред.), но я хочу сказать, что я бы не сказал, что он проделал самую большую работу. Я не большой его поклонник. Так что я недоволен им, и я недоволен всеми, кто к этому причастен», — подытожил Трамп.

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