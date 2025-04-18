Рыбака в Браславском районе ударило током 18.04.2025, 2:52

Он был госпитализирован с 80% ожогов тела.

Мужчина во время рыбной ловли в Браславском районе задел удочкой электропровода, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем на реке Прорва. Компания из трех человек ловила рыбу. В определенный момент, не складывая 8-метровую удочку, 47-летний мужчина стал менять место ловли, и это закончилось трагедией.

По дороге он зацепил снастью провода линии электропередачи и получил мощный удар током. Удочку разорвало, а на мужчине загорелась одежда.

Очевидцы потушили возгорание и вызвали скорую помощь. Пострадавший был госпитализирован с 80% ожогов тела.

Выяснилось, что мужчина проигнорировал предупреждающий знак о высоковольтном напряжении, размещенный на месте рыбалки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com