Рыбака в Браславском районе ударило током
- 18.04.2025, 2:52
Он был госпитализирован с 80% ожогов тела.
Мужчина во время рыбной ловли в Браславском районе задел удочкой электропровода, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем на реке Прорва. Компания из трех человек ловила рыбу. В определенный момент, не складывая 8-метровую удочку, 47-летний мужчина стал менять место ловли, и это закончилось трагедией.
По дороге он зацепил снастью провода линии электропередачи и получил мощный удар током. Удочку разорвало, а на мужчине загорелась одежда.
Очевидцы потушили возгорание и вызвали скорую помощь. Пострадавший был госпитализирован с 80% ожогов тела.
Выяснилось, что мужчина проигнорировал предупреждающий знак о высоковольтном напряжении, размещенный на месте рыбалки.