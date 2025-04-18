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Рыбака в Браславском районе ударило током

  • 18.04.2025, 2:52
Рыбака в Браславском районе ударило током

Он был госпитализирован с 80% ожогов тела.

Мужчина во время рыбной ловли в Браславском районе задел удочкой электропровода, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня днем на реке Прорва. Компания из трех человек ловила рыбу. В определенный момент, не складывая 8-метровую удочку, 47-летний мужчина стал менять место ловли, и это закончилось трагедией.

По дороге он зацепил снастью провода линии электропередачи и получил мощный удар током. Удочку разорвало, а на мужчине загорелась одежда.

Очевидцы потушили возгорание и вызвали скорую помощь. Пострадавший был госпитализирован с 80% ожогов тела.

Выяснилось, что мужчина проигнорировал предупреждающий знак о высоковольтном напряжении, размещенный на месте рыбалки.

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