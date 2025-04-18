Зеленский уволил глав Сумской и Луганской ОВА 18.04.2025, 3:13

Назначены новые руководители.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил предыдущих и назначил новых Сумской и Луганской областных военных администраций. Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента.

Глава государства уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА и назначил на его место Олега Григорова.

Артюх возглавлял администрацию в течение двух лет с апреля 2023 года. До назначения в Сумскую область, с 2021 года Григоров был начальником Главного управления Национальной полиции в Луганской области. В 2024-м Зеленский присвоил ему звание генерала полиции третьего ранга.

Также президент уволил Артема Лысогора с должности главы Луганской ОВА и назначил вместо него Алексея Харченко.

Лысогор занимал должность два года. До назначения главой Луганщины Харченко с 2024 года возглавлял городскую военную администрацию временно оккупированного Северодонецка. В 2020-2023 годах чиновник был депутатом Житомирского городского совета от партии «Слуга народа», с 2021 по 2023 работал в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

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