Военные США уничтожили топливный порт хуситов в Йемене

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки атаковали в Йемене топливный порт Рас-Иса, который контролируется хуситами. Целью операции было перекрытие источника топлива для поддерживаемых Ираном боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В американском военном ведомстве заявили, что боевики хуситы «продолжали получать экономические и военные выгоды от стран и компаний, которые оказывают материальную поддержку иностранной террористической организации».

Ras Isa fuel port — the main fuel port of the Iran-backed Houthi terrorists in Yemen — is burning after targeted strikes 👇



FAFO.

pic.twitter.com/RzoiXVnJaO