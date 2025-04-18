Военные США уничтожили топливный порт хуситов в Йемене 18.04.2025, 7:34

Фото: x.com/CENTCOM

Целью операции было перекрытие источника топлива для поддерживаемых Ираном боевиков.

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки атаковали в Йемене топливный порт Рас-Иса, который контролируется хуситами. Целью операции было перекрытие источника топлива для поддерживаемых Ираном боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В американском военном ведомстве заявили, что боевики хуситы «продолжали получать экономические и военные выгоды от стран и компаний, которые оказывают материальную поддержку иностранной террористической организации».

Ras Isa fuel port — the main fuel port of the Iran-backed Houthi terrorists in Yemen — is burning after targeted strikes 👇



FAFO.

pic.twitter.com/RzoiXVnJaO — Dr. Eli David (@DrEliDavid) April 17, 2025

NEW: The U.S. military destroyed fuel infrastructure used by Yemen's Houthi at Ras Isa port. pic.twitter.com/llI9uGkIXw — Clash Report (@clashreport) April 17, 2025

«Поддерживаемые Ираном хуситы используют топливо для поддержки своих военных операций, как оружие контроля и для получения экономической выгоды от хищения доходов от импорта», - рассказали в Центркоме.

Также американская сторона отмечает, что это топливо «должно законно поставляться народу Йемена».

«Несмотря на признание иностранных террористов, которое вступило в силу 5 апреля, корабли продолжали поставлять топливо через порт Рас-Иса. Прибыли от этих незаконных продаж непосредственно финансируют и поддерживают террористические усилия хуситов», - указывается в заявлении американских военных.

В CENTCOM рассказали, что 17 апреля ВС США «приняли меры, чтобы ликвидировать этот источник топлива для поддерживаемых Ираном террористов хуситов, и лишить их незаконных доходов, которые финансировали усилия хуситов терроризировать весь регион в течение более 10 лет».

«Цель этих ударов заключалась в том, чтобы уменьшить экономический источник власти хуситов, которые продолжают эксплуатировать своих соотечественников и причинять им большую боль», - пояснили операцию в Центркоме.

Кроме того, американская сторона уверяет, что данный удар «не имел целью нанести вред народу Йемена, который справедливо хочет сбросить иго подчинения хуситов и жить мирно».

Между тем представитель подконтрольного хуситам министерства здравоохранения в Йемене заявил, что во время обстрела погибли по меньшей мере 17 человек и были ранены десятки работников порта, передает Reuters.

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