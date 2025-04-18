Огонь по студентам Университета Флориды открыл сын заместителя шерифа 1 18.04.2025, 7:47

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Фото: Reuters

Стали известны детали инцидента.

Стрельбу в Университете штата Флорида (США) устроил сын заместителя шерифа, который убил двух человек и ранил еще четырех. Полицейские ранили нападавшего, и он был госпитализирован.

Об этом сообщает Reuters.

Представители правоохранительных органов считают, что нападавшим был сын заместителя шерифа округа Леон. Также отмечается, что он действовал сам, и мотивы нападения пока неизвестны. Также указывается, что подозреваемый имел доступ к пистолету своей матери, который когда-то был её табельным оружием. Женщина купила пистолет в отделении, и теперь это личное огнестрельное оружие.

«К сожалению, её сын имел доступ к одному из её оружия, которое нашли на месте преступления», — рассказал шериф округа Леон Уолтер Макнейл на пресс-конференции.

20-летнего подозреваемого идентифицировали как Феникса Икнера был студентом Университета штата Флорида (FSU) в столице штата Таллахасси, сообщил начальник университетской полиции Джейсон Трамбовер.

По его словам, двое погибших не были студентами. Между тем Трамбоуер не предоставил подробностей относительно четырех других застреленных и раненых.

Представители местных властей рассказали, что полицейские выстрелили в вооружённого мужчину, когда он не выполнил приказ сдаться, и взяли его под стражу. Четверо раненых, а также стрелок были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

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