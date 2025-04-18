РФ ударила по Харькову баллистикой с кассетной начинкой 1 18.04.2025, 7:55

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Россияне били по густонаселенному району города.

В Харькове в результате российских ракетных ударов баллистикой этим утром по густонаселенному району города много пострадавших, и их количество растет. Также известно о погибшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

По последним данным (по состоянию на 6:46), в Харькове известно об уже более 50 пострадавших, а также об одном погибшем.

Перед тем мэр Харькова рассказал, что поступала информация «об одном погибшем в собственной квартире».

Отметим также, Терехова информировал, что среди пострадавших был ребенок.

Известно, что во время обстрела города со стороны российских террористов «вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова».

Мэр рассказал о «попадании в многоэтажку», и добавил, что «под завалами могут находиться люди».

Также городской голова информировал, что буди зафиксированы четыре вражеских удара ракетами по городу.

«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие», - заявил мэр.

Также мэр рассказал, что в Харькове, предварительно, пострадали 15 многоквартирных домов из-за обстрела. Он добавил, что продолжается обследование пораженной территории.

Добавим, как уточнял глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, было «попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе» города.

Глава ОВА позже также рассказал, что среди пострадавших из-за ракетных обстрелов в Харькове - два ребенка.

«Количество пострадавших из-за утренних ракетных ударов по Харькову увеличилось 24 человек. Среди пострадавших два ребенка: 4 года и 2,8 лет», - рассказал глава ОВА Олег Синегубов в 06:26. Чиновник добавил, что один человек погиб.

Но уже в 06:30 он уточнил, что количество раненых в Харькове в результате утренних обстрелов возросло до 28 человек.

Как рассказал мэр, в Харькове из-за обстрела пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных домов.

А уже в 06:46 стало известно, что в Харькове разно выросло количество пострадавших - мэр Терехов сообщил, что их уже сорок.

В 07:10 мэр рассказал, что в Харькове продолжает расти количество раненых - уже известно о 54 людях.

Глава ОВА Синегубов пишет в сети о 51 пострадавшем.

«На данный момент в городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей. 4 человека в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», - рассказал чиновник.

В Харькове в результате ракетной атаки вспыхнул пожар на гражданском предприятии, рассказал спикер ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко в комментарии «Суспільне».

Он добавил, что на объекте тушат три ячейки на площади 500 кв. метров.

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