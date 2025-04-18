Украина и США подписали меморандум о сделке по полезным ископаемым 5 18.04.2025, 7:58

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Cоглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций и модернизации инфраструктуры.

Украина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых. Об этом в Facebook сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Готовим создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов — именно с этой целью команды работают над документом», — сообщила Свириденко.

Она добавила, что еще предстоит доработка текста самого соглашения, а также его подписание и ратификация парламентами обеих стран.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что власти США смягчили условия сделки о природных ископаемых Украины. В частности, Вашингтон значительно снизил оценку оказанной ранее Киеву помощи, которую Украина должна вернуть Соединенным Штатам за счет ресурсов. Если раньше в Белом доме говорили о 300 млрд долларов, то теперь речь идет о примерно 100 млрд.

Вместе с тем власти США по-прежнему отказываются вносить собственный вклад в общий инвестиционный фонд с Украиной, так как считают, что оказанная ранее помощь — замена такого взноса.

Переговоры о сделке между Украиной и США

Киев и Вашингтон ведут переговоры о сделке о полезных ископаемых уже несколько месяцев. 15 февраля в Мюнхене Владимир Зеленский отказался одобрить договор с США, пояснив, что в нем нет «конкретных вещей о гарантиях безопасности». С тех пор стороны обсуждают новый вариант соглашения.

30 марта Дональд Трамп обвинил Зеленского в намерении выйти из сделки. «Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», — сказал президент США.

Как заявил 1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига, Киев работает над тем, чтобы договор с Вашингтоном о полезных ископаемых обоюдно отвечал интересам обеих стран.

6 апреля Юлия Свириденко заявила, что окончательной версии сделки все еще нет. В начале апреля украинская делегация посетила Соединенные Штаты для обсуждения параметров договора.

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