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Пассажирский поезд Смоленск — Витебск врезался в лося

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  • 18.04.2025, 8:03
  • 1,846
Пассажирский поезд Смоленск — Витебск врезался в лося
иллюстративное фото

ЧП произошло на перегоне Лиозно — Крынки.

На перегоне Лиозно — Крынки 17 апреля произошло столкновение пассажирского поезда № 68 Смоленск — Витебск с лосем, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Инцидент произошел в 22.24 минуты. Пострадавших нет.

В пресс-службе БелЖД сообщили, что поезд прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 1 час 30 минут.

«Белорусской железной дорогой принимаются оперативные меры по организации доставки пассажиров к месту назначения», — отметили в пресс-службе перевозчика.

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