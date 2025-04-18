«Вид у Лукашенко был довольно перепуганный» 4 18.04.2025, 8:07

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Наталья Радина

Европа знает, что ответить на шантаж диктатора.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного российского журналиста Евгения Киселева.

Одна из главных тем разговора — визит в Минск директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Наталья Радина считает, что глава СВР России использовал Минск для того, чтобы сделать несколько громких заявлений:

— В первую очередь, он заявил, что перемирие с Украиной возможно только на условиях практической капитуляции этой страны. Повторил тезисы, что необходима демилитаризация и денацификация Украины, нейтральный статус страны и признание Украиной захваченных Россией территорий, то есть четырех областей и Крыма. Это было ясное послание: на каких условиях возможно прекращение огня со стороны России. Также прозвучали угрозы в отношении стран Балтии и Польши. Абсолютно, конечно, безосновательно было заявлено, что якобы страны Балтии и Польша ведут себя агрессивно по отношению к Беларуси и России. Речь идет, видимо, о выходе этих стран из Оттавской конвенции и о намерении размещать противопехотные мины на границах с Беларусью и Россией.

Я расцениваю его визит, эти заявления как операцию запугивания Европы, как принуждение Европы к похабному миру. Нарышкин прямо говорит: «Согласитесь на наши условия капитуляции Украины. Прекратите вооружать Украину. Снимите с нас санкции. Не размещайте миротворцев на границе с Беларусью». Мы понимаем, что последнее их очень сильно беспокоит, потому что размещение европейских миротворцев на белорусско-украинской границе позволит освободить десятки тысяч украинских военнослужащих и перевести их в зону боевых действий.

Европейский союз не должен поддаваться шантажу Кремля, считает журналистка:

— Я уверена, что Европа на этот шантаж не пойдет. Уже прозвучал комментарий со стороны президента Польши Анджея Дуды, который сказал, что это классическая российская дезинформация. Что Россия перебрасывает ядерное оружие в Беларусь, угрожая НАТО и ЕС, а также реализует жесткий кровожадный империализм на протяжении трех лет, подвергая атакам Украину.

Безусловно, Нарышкин озвучил слова Путина. И совершенно понятно почему это прозвучало в Минске. Потому что этим демонстрируется, что территория Беларуси может использоваться Россией для повторного нападения на Украину, а также возможной агрессии в отношении Литвы, Латвии, Эстонии, Польши.

Радина обращает внимание на опасность белорусско-российских учений «Запад-2025»:

— Я сама только что вернулась из Литвы, и могу сказать, что в стране все обеспокоены предстоящими осенью этого года белорусско-российскими учениями «Запад-2025». Напомню, что недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что в результате этих учений, как и в 2022 году, может происходить формирование наступательной группировки. Сейчас пока мы не наблюдаем серьезного перемещения российской техники и военнослужащих в Беларусь. Но постепенно это происходит. Вот, например, 5 апреля была информация, что в Беларусь прибыли 14 вагонов с российской военной техникой и один пассажирский вагон с личным составом. То есть постепенное перемещение российских военнослужащих и российской техники происходит.

Учение запланировано, напомню, на сентябрь. Нужно пристально наблюдать за тем, что будет происходить. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис уже заявил, что НАТО отреагирует на эти учения в случае, если они будут угрожать соседним странам. Но я бы сказала, что реагировать надо уже сейчас.

Кстати, на встрече Нарышкина с Лукашенко я заметила, что белорусский диктатор вел себя достаточно спокойно, не поддерживал агрессивных высказываний Нарышкина. Конечно, он им не противоречил ни в коем разе. Но больше отмалчивался, говорил какие-то общие фразы про «союзное государство», решимость работать вместе. Вид у него был довольно перепуганный. И я задумалась: почему?

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