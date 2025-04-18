Рубио передал Лаврову предупреждение Трампа

Рубио передал Лаврову предупреждение Трампа7
- 18.04.2025, 8:13
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Война в Украине должна закончиться как можно скорее.
Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
На сайте Госдепа США появилась информация о вчерашнем телефонном разговоре между Рубио и Лавровым, сообщает Dialog.UA.
Чиновники обсудили как войну в Украине, так и встречу в Париже американской и европейской делегаций, на которой также поднималась тема войны.
Рубио заявил, что передал Лаврову тот же месседж, который постоянно повторяет Трамп: война в Украине должна закончиться как можно скорее.
По словам госсекретаря США, мир в Украине возможен, но только если Москва и Киев будут стремиться к нему.
Накануне стало известно, что Дональд Трамп дал Путину три дня на прекращение огня в Украине. Президент США ожидает услышать на этой неделе решение российского диктатора Владимира Путина по Украине. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.