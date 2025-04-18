Рубио передал Лаврову предупреждение Трампа 7 18.04.2025, 8:13

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Марко Рубио

Война в Украине должна закончиться как можно скорее.

Состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

На сайте Госдепа США появилась информация о вчерашнем телефонном разговоре между Рубио и Лавровым, сообщает Dialog.UA.

Чиновники обсудили как войну в Украине, так и встречу в Париже американской и европейской делегаций, на которой также поднималась тема войны.

Рубио заявил, что передал Лаврову тот же месседж, который постоянно повторяет Трамп: война в Украине должна закончиться как можно скорее.

По словам госсекретаря США, мир в Украине возможен, но только если Москва и Киев будут стремиться к нему.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп дал Путину три дня на прекращение огня в Украине. Президент США ожидает услышать на этой неделе решение российского диктатора Владимира Путина по Украине. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

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