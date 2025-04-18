Минчане ведут с властями битву за частный сектор 1 18.04.2025, 8:25

Люди отказываются покидать дома ради нового парка.

На месте одной из самых старых частных застроек с видом на Свислочь через пару лет хотят разбить парк. Но местные жители не согласны с таким решением властей, пишет Tochka.by.

Жители «частника» вдоль Свислочи по ул. Денисовской — Шейпичи — Дворищи — Якубова уверяют, что снести их дома хотят уже несколько десятилетий. До дела так ни разу и не дошло, но в последнее время городские власти всерьез занялись преобразованием района.

Согласно генплану, дома на ул. Шейпичи снесут в период с 2026 по 2030 год. На месте частного сектора хотят разбить парк и благоустроить территорию: проложить пешеходные дорожки и поставить малые архитектурные формы.

Если все это осуществится, то за бюджетные средства. И вот здесь возникает вопрос: насколько городским властям будет выгодно переселить жителей домов в новые квартиры.

Корреспонденты прогулялись по частному сектору, расспросили его жителей, что они думают об инициативах города и хотят ли поменять место прописки.

«Есть свои минусы, но в квартиру переезжать не хотим»

Идя по мостику через Свислочь к ул. Шейпичи, журналисты встречают одну из жительниц. Ее дом планируется снести к 2030 году. По словам женщины, местные не особо верят в снос.

«Я живу в этом частном секторе больше 60 лет, и нас все время «сносят». Потом, может, перенесут еще на пятилетку. Мы уже давно построили для себя домик в деревне, поэтому, если вдруг что-то случится, переедем туда», — рассказывает она.

Среди минусов жизни в частном секторе собеседница отметила походы за водой к колонке и туалет на улице. Но даже с учетом этих неудобств жить в квартире она не хочет.

«Против парка ничего не имеем»

Еще одна женщина, которая проходила мимо, рассказывает, что живет рядом с «частником». Она не против сноса старых домов, но местным жителям такая инициатива, по ее мнению, вряд ли понравится.

«Здесь живет много людей, которым дома достались от родителей. Это их родовое гнездо. Вряд ли они захотят переезжать в «скворечник». Хотя для нас парк был бы хорошим местом отдыха», — подчеркивает собеседница.

«Человек планирует поменять электричество у себя в доме, поэтому к сносу здесь никто не готовится», — заявляет она.

Еще одна прохожая тоже сказала, что против парка ничего не имеет, ведь не вредное производство собираются строить. К тому же многие дома все равно заброшены.

«Конечно, нам тут станет ходить приятней, и мы бы хотели обустроенную зону отдыха, но здешним жильцам будет тяжело переселиться в квартиры», — говорит женщина.

«Раз государство не помогает, сами обустраиваем»

Жительница одного из домов на ул. Шейпичи рассказывает, что официально их никто не оповещал о сносе. Местные сами все узнают из интернета.

«Люди тут живут в основном среднего возраста. От центра города нам тоже недалеко ехать. Тут речка, свежий воздух, поэтому и не хотим, чтобы нас сносили. Баба Яга против!» — смеется собеседница.

В доме живет семья из семи человек. На плохие условия никто не жалуется.

«Раз государство не помогает с благоустройством, то сами всем занимаемся. Мы провели насосы из колодца — вода в доме есть. Газ сюда тоже никто „не потянет“ (проводить газификацию частного дома. — Прим.) — заказываем баллоны», — перечисляет женщина.

По ее мнению, государству будет невыгодно сносить здешние дома.

«Одно дело, когда инвестор дает деньги на новые квартиры для жителей „хат“, но тут инициатива государства. Просто пустая земля никому не нужна», — считает собеседница.

«Закрыли калитку, и это наш мир»

Еще одна хозяйка частного дома в Шейпичах рассказывает, что они планируют создать коллективное обращение от жителей «частника» с просьбой о том, чтобы их не сносили.

«Это наш уголочек в городе. Мы им очень довольны. Да, у нас нет в доступе мусорки и газа — все приходится заказывать, но мы уже к этому привыкли. Закрыли калитку — и это наш мир», — обращает внимание Оксана.

Она подчеркивает, что большинство местных выступают за то, чтобы остаться жить в своих домах.

«Сначала я рвалась в трехкомнатную квартиру к маме. Потом повзрослела, у меня выросла дочка, и только тогда я поняла, что такое жить в своем маленьком королевстве. Все тут что-то стараются делать, хотя снос „висит“ уже давно», — говорит Оксана.

Женщина очень надеется, что у них получится остаться в частном секторе. Но отмечает, если судьба сложится так, что надо будет уезжать, то другого варианта у них не будет.

«Прошло лет 30, а мы все еще на месте»

Еще один местный житель по имени Валерий утверждает, что Шейпичи в ближайшие годы не снесут.

«В личном разговоре меня заверили, что снесут нас не раньше, чем через лет 15, и то не факт. Попробуй тут каждому по квартире выделить. Бюджета на это нет. Парк тоже не за что строить», — считает он.

Мужчина рассказывает, что им запретили размещать новые постройки на участке.

«Когда-то даже шифер не купил из-за того, что грозились нас снести. Но прошло уже лет 30, а мы, как видите, все еще на месте», — разводит руками Валерий.

Жизнь в частном секторе действительно кипит: люди обустраивают территорию, делают ремонт, где-то даже реконструируют дома.

Переезжать, по всей видимости, в ближайшее время из «частника» никто не планирует.

Кого будут сносить позже

А вот жителям частного сектора, который расположен в том же районе, но по ул. Семенова и Денисовской, повезло чуть больше. Судьбу их домов определят после 2030 года. Такое решение городских властей обусловлено более высоким качеством домов и запросом жильцов на сохранение этой застройки.

Кроме того, чиновники хотят сделать экономическое обоснование и посмотреть, какие затраты город понесет при сохранении усадеб в этой зоне. Территорию планируют обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой, также намерены завести сети и сделать нормальные улицы.

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