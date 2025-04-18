Что можно и что нельзя святить на Пасху? 18.04.2025, 8:37

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Священник назвал продукт, который берут почти все.

Пасхальные корзины часто ломятся от яств - в них берут всего и побольше, чтобы затем, вкусив освященных продуктов и выпив церковного вина, преисполниться Божьей благодати. Но, оказывается, класть в корзину можно не все. Мы спросили у священника, что святить на Пасху согласно традиции, а что - церковь не одобряет.

Что можно святить на Пасху, а что запрещено

Священник, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» ПЦУ г. Кременчуг, руководитель ОО «Пространство «Пламя» Анатолий Кулиш в комментарии УНИАН рассказал, что на светлый праздник Пасхи освящаются блюда, которые люди не потребляют в течение поста. Но само освящение фактически - это благословение непостных блюд, а не какой-то магический ритуал.

Традиционно освящают:

пасху (кулич);

яйца;

колбасу,

хрен;

соль;

сыр.

Конкретного количества, сколько яиц нужно святить на Пасху или других продуктов - такого правила нет. Обычно священники советуют брать в церковь столько, сколько семья может съесть во время утренней трапезы, или же с тем, чтобы угостить близких, к примеру, крашенками. Выбрасывать освященные продукты не годится, лучше излишек отдать на милостыню.

Какое вино можно святить на Пасху - еще один предмет частых споров у мирян. И среди того, что берут святить на Пасху, часто оказывается кагор, так как он считается церковным вином. Но этого делать нельзя.

«Ни в коем случае в пасхальную корзину нельзя класть алкогольные напитки. Церковь не освящает алкоголь, в том числе кагор. Очень часто люди святят кагор, а потом садятся за праздничный стол и говорят: «Ну что, давайте причастимся!» Таким образом человек нивелирует святое причастие, потому что это таинство, которое можно делать только в церкви. Именно поэтому я прихожанам запрещаю ставить вино в пасхальную корзину», - говорит отец Анатолий.

Касательно того, можно ли святить воду на Пасху, здесь запрета нет, хотя все же водосвятие - это главное событие праздника Крещение Господне.

Также часто появляется вопрос: в чем святить пасху, если нет корзины? Корзина не является обязательным атрибутом, ее берут исключительно из-за удобства. Вместо корзины можно, к примеру, взять вазу для хлеба и поставить ее в широкий пакет.

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