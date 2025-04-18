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Трамп согласился посетить Рим и встретиться с представителями ЕС

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  • 18.04.2025, 8:49
Трамп согласился посетить Рим и встретиться с представителями ЕС

После встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что американский президент Дональд Трамп согласился совершить официальный визит в Рим и рассмотрит возможность встречи с представителями Европейского Союза во время этого визита.

Об этом она заявила в Овальном кабинете в четверг, 17 апреля, цитирует агентство Reuters.

Поездка Мелони в США состоялась на фоне тарифного спора между Вашингтоном и Брюсселем и рассматривалась как попытка способствовать диалогу и воспользоваться хорошими отношениями между двумя лидерами после решения США приостановить большинство пошлин на 90 дней.

Поэтому в четверг, находясь в Овальном кабинете, Мелони заявила, что Трамп согласился осуществить официальный визит в Рим.

«Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он принял приглашение совершить официальный визит в Рим в ближайшее время и рассмотрит возможность, во время этого визита, также встретиться с Европой», – сказала премьер Италии.

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