Трамп согласился посетить Рим и встретиться с представителями ЕС

Трамп согласился посетить Рим и встретиться с представителями ЕС1
- 18.04.2025, 8:49
После встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что американский президент Дональд Трамп согласился совершить официальный визит в Рим и рассмотрит возможность встречи с представителями Европейского Союза во время этого визита.
Об этом она заявила в Овальном кабинете в четверг, 17 апреля, цитирует агентство Reuters.
Поездка Мелони в США состоялась на фоне тарифного спора между Вашингтоном и Брюсселем и рассматривалась как попытка способствовать диалогу и воспользоваться хорошими отношениями между двумя лидерами после решения США приостановить большинство пошлин на 90 дней.
Поэтому в четверг, находясь в Овальном кабинете, Мелони заявила, что Трамп согласился осуществить официальный визит в Рим.
«Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он принял приглашение совершить официальный визит в Рим в ближайшее время и рассмотрит возможность, во время этого визита, также встретиться с Европой», – сказала премьер Италии.