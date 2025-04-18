Белорусам будет проще продавать овощи на рынке 18.04.2025, 8:59

Что меняется?

Совмин упростил правила продажи овощей на рынках — в частности, снизил объемы, которые нужно предоставлять для проверки, сообщили в пресс-службе правительства.

Постановление, подписанное премьер-министром Александром Турчиным, вносит изменения в порядок отбора ветеринарно-санитарных проб некоторых продуктов растительного происхождения, которые физические лица продают на рынках.

Теперь для проведения экспертизы достаточно меньшего объема продукции. Раньше, например, для проверки кабачков, различных видов капусты, тыквы и патиссонов нужно было предоставить не менее 3 килограммов или хотя бы одну единицу продукции. Сейчас эту норму уменьшили до 1,5 килограмма или одной единицы, если вес недотягивает до указанного минимума.

Кроме того, изменились правила перемещения отдельных товаров по территории Беларуси. В частности, топленые жиры теперь должны сопровождаться исключительно электронными ветеринарными документами — бумажные справки больше не требуются.

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