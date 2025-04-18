Китайские автомобили отзывают из России 18.04.2025, 9:02

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Названа причина такого решения.

Китайский автоконцерн GAC инициировал масштабную отзывную кампанию в России: российское подразделение компании — ООО «Гак Мотор Рус» — отзывает 16 944 кроссовера GAC GS8 из-за потенциального риска возгорания, связанного с возможной утечкой топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Кампания затронет автомобили, реализованные на российском рынке в период с середины июля 2023 года по конец марта 2025 года. Причиной отзыва, как пояснили в Росстандарте, стало выявленное в ходе мониторинга техническое несоответствие: в отдельных случаях программное обеспечение двигателя, адаптированное для эксплуатации в России, может вызывать повышенные вибрации мотора. Это, в свою очередь, способно привести к разгерметизации соединения между насосом высокого давления и топливной трубкой. В исключительных случаях данная проблема может спровоцировать возгорание.

В рамках сервисной кампании на всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена корректировка — конкретно, увеличат момент затяжки гайки топливопровода, соединяющего насос высокого давления с трубкой. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.

ООО «Гак Мотор Рус» планирует лично уведомить всех затронутых владельцев — письменно или по телефону. Также автолюбители могут самостоятельно проверить, относится ли их автомобиль к числу отзываемых, воспользовавшись онлайн-сервисом на сайте Росстандарта или платформой Auto.ru.

Кроссовер GAC GS8 стал самой популярной моделью марки GAC в России по итогам 2024 года — в стране было продано 13 403 таких автомобиля. Общие продажи китайского бренда на российском рынке достигли 19 675 единиц. На фоне бурного роста спроса выручка российского офиса компании увеличилась в 6,5 раза — до 67,5 млрд рублей, а чистая прибыль — в 3,2 раза, достигнув 2 млрд рублей.

С уходом западных автопроизводителей, закрывших заводы и прекративших поставки после нападения России на Украину, российский автомобильный рынок оказался практически отдан китайским компаниям. Как сообщил руководитель аналитической группы «Авито Авто» Артем Соколов, доля китайских брендов в сегменте новых автомобилей в России по итогам 2024 года достигла 68%.

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