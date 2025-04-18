Что случилось с картошкой в Беларуси? 9 18.04.2025, 9:15

4,210

На полках магазинов и на рыночных прилавках сложилась «интересная» картина.

Соцсети белорусов наполнились картошкой раздора: люди находят маленькие, позеленевшие, подпорченные клубни и ищут справедливость. Фермеры беспокоились еще осенью: клубням запретят дорожать — а как зарабатывать? Теперь на полках магазинов и на рыночных прилавках сложилась интересная картина с картошкой от 1 до 20 рублей — правда, ценники скоро перепишут, сообщает «Онлайнер».

В чем дело?

Еще осенью фермеры оценивали виды на урожай и прикидывали, как подстроиться под госрегулирование. Напомним, цены на картошку и борщевой набор (свеклу, морковь, капусту) не могут уйти в свободное плавание, за исключением некоторых позиций: например, мытые клубни уже можно продавать подороже.

Покупателям пообещали дешевые овощи и прописали потолок цен, а чтобы бесконтрольно не вывозили в «дорогую» Россию, в декабре прошлого года для картошки ввели лицензирование экспорта на три месяца. В марте его решили продлить.

Ценовым регулированием пытались поддержать покупателей, но весной те стали жаловаться на другую проблему: раньше покупали хорошую картошку, а теперь что? Мелкие, с повреждениями клубни озадачили покупателей.

«У нас замечательная аграрная страна, но откуда в наших магазинах такая вот картошка? И свекла туда же», — пишет читатель и прикладывает фото с магазинными овощами:

Есть жалобы и на капусту.

«Хорошо бы вам написать о том, куда делась белокочанная капуста. Вчера обошла шесть магазинов в Минске, ни в одном не было капусты, — утверждает читательница. — И продавцы разводят руками».

В TikTok таких огорчений из-за картошки еще больше, сомнительные клубни находят по всей стране. «Картошка со вкусом боли», — пишут комментаторы.

Часть претензий адресованы социально значимой картошке, которую продают по рублю с небольшим (а некоторые покупатели утверждают, что дешевую картошку сейчас разбирают очень быстро, особенно в небольших магазинах).

Вот та самая картошка в продуктовом отделе ЦУМа по 1,08 рубля: где-то видны повреждения, но она не слишком мелкая.

Такие цены мы зафиксировали в магазинах на 16 апреля и проверили их 17 апреля — изменений не было

Здесь же есть запасы капусты по 1,32 рубля. Каких-то очевидных претензий к ней нет, типичная апрельская капуста.

В «Евроопте» практически раскупили рублевую картошку, зато полно мытой. Чистая картошка может позволить себе стоить практически в четыре раза дороже.

Рядом лежит обычная мытая картошка на развес и уже расфасованная. Среди обычной где-то видны позеленевшие клубни, в целом все картофелины одинаково небольшие.

А вот фасованная мытая картошка совсем других размеров.

Впрочем, пока некоторые покупатели жаловались на то, что не могут найти крупные клубни, отдельные фермеры продавали, как они ее называли, мытую беби-картошку. По цене получалось даже дороже обычной.

Тренд на мытую картошку продолжается в других магазинах. Другую то ли не привезли, то ли уже раскупили.

Цены на мытый овощ в магазинах и на сайтах доставок — от 3,49 до 3,99 рубля.

Обычную капусту застать сложно, все полки забиты ранней пекинской и салатом айсберг.

А что на рынках?

На Комаровке кто-то тоже помыл картошку, а кто-то продает как есть из хранилища. Но на ценнике у всех похожие цифры — 4 или 4,5 рубля. Колебания возможны на пару копеек, чтобы сбыть мелкую картошку.

Буквально две недели назад еще можно было унести картофель по 2—3 рубля за килограмм.

Год назад мы изучали апрельский ассортимент Комаровки и фиксировали цены от 79 копеек до 2 рублей за кило, причем качество самой дешевой картошки никак не выбивалось из общей картины. В этом году копеечных цен на картошку нет.

В некоторых точках приберегли запас белорусской капусты — выглядит неплохо, но надо выходить за 3,5 рубля за килограмм.

При этом полно свежайшей капусты, как будто она только с грядки с росой, — это новый урожай из Узбекистана. За молодой хруст надо платить немалые 6,9 рубля за килограмм, дешевле пока не будет (ниже объясняем почему).

На рынке «Валерьяново» приличный выбор картошки с приличной разбежкой в цене. На одной из точек продают картошку обычного размера по магазинной цене 1,1 рубля.

В другой точке клубни помыли и запаковали в блестящие пакеты — цена уже 3,95 рубля.

Множество ящиков с картошкой из-под Смолевичей — вся по 3 рубля. На вид стандартные клубни, к которым нет претензий. Правда, к картошке по 3 рубля большинство белорусов не привыкли.

В одном из магазинчиков находим картошку по 20 рублей — богатое для богатых, как любят на «Валерьяново».

Это урожай нового года, продавец уточняет, что поставка из Узбекистана. Раскупают ли лакшери-продукт?

— Это для ассортимента, у людей должен быть выбор, какую картошку им покупать. Вот была по 3 рубля — так ее всю размели, конечно, — говорит продавец.

Скоро появится больше молодой картошки. Обычно в мае в магазинах есть египетская, на рынках обещают азербайджанскую. Правда, это не для тех, кто хочет сэкономить: новый урожай всегда дороже.

Ранняя капуста уже подъехала, на Комаровке и «Валерьяново» есть выбор. Но если нужна максимально дешевая, то ее придется искать в магазине.

В середине апреля рыночная картошка пока выглядит бодрее магазинной (но часто и дороже). Если можете тратить больше, у вас есть выбор.

Откуда плохая картошка?

Это вопрос мы задали нескольким фермерам, которые не один год поставляют картошку в сети. Самый частый ответ, который мы слышали, — это что повлияли несколько факторов, в итоге к качеству картошки действительно есть вопросы.

— Сошлось все вместе: ценовое регулирование, конъюнктура на внешних рынках, организация работы сетей. Сети привыкли, что им привезут товар на блюдечке с голубой каемочкой и они будут выбирать, у кого покупать картофель. То есть они не подстроились под новые условия, — считает один из собеседников. — Это комплексный вопрос, и все заинтересованные стороны в курсе сложностей.

Фермеры обращают внимание, что в России картошка стоит практически в два раза дороже, чем в Беларуси, — соответственно, российский рынок может получить лучший товар за лучшие деньги. Отсюда и лицензии на вывоз, чтобы картошка не вымывалась с белорусского рынка.

Сейчас в России на фоне роста цен тоже предложили ввести госрегулирование цен на картофель, но конкретных решений пока нет. С начала года он подорожал там на 23,9%, писали «Известия» и приводили такие цифры: «В течение 2024 года данный продукт стал наиболее подорожавшим среди продовольственных товаров. По данным Росстата и Центробанка, розничные цены на картофель выросли на 92%: с 28 рублей (1,1 белорусского рубля. — Прим. Onlíner) в декабре 2023-го до почти 57 рублей в декабре 2024-го (2,25 белорусского рубля. — Прим. Onlíner)».

Несколько лет картофель в Беларуси продавали буквально за копейки, его было столько, что никто не хотел покупать, говорят фермеры. Многие в такой ситуации столкнулись с убытками. Потом посевные площади начали уменьшать, а этот год был не самым урожайным.

— Когда производство картофеля становится нерентабельным, люди могут потерпеть и работать в убыток один год, второй… А потом может получиться так, что не будет возможности работать себе в убыток. В этом году фермеры рассчитывали компенсировать свои убытки за прошлые годы, но получили достаточно жесткое регулирование. Тех, кто занимается производством, нужно поддерживать и инвестировать в них — тогда будет и количество, и качество, и цена. Так что тут комплексная проблема, — говорит собеседник.

Производители считают, что пересмотр цен — адекватная мера, потому что в новом сезоне снова нужны большие вложения в семена и технику, постепенно надо поднимать зарплаты работникам.

Насчет обилия мытой картошки фермеры говорят, что есть люди, которые готовы ее покупать, такой продукт уже давно появился на полках. Просто теперь у производителей мытой картошки есть преимущество, потому что на нее не распространяется регулирование.

Мы предложили крупным сетям рассказать, в чем они видят проблему и почему на их полки попадает мелкая и некачественная картошка. Если получим комментарии, дополним материал.

Что говорят в правительстве и в МАРТ?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли этой весной дважды отчитывалось о проверках наличия и качества картошки.

В первый раз некачественные клубни нашли в 10% магазинов, а в 3% проверенных объектов картошки не было. Например, были клубни с механическими повреждениями, пораженные паршой, гнилью, позеленевшие более чем на четверть, мелкой калибровки и другие. По ГОСТу диаметр клубней должен быть не менее 35 и не более 80 миллиметров. Вторая проверка обнаружила единицы магазинов с нарушениями.

Тем не менее определенные изменения для фермеров будут. На днях в правительстве седьмой раз подкорректировали постановление №713 о регулировании цен «для поддержки отечественных производителей». Некоторым овощам разрешили подорожать, как и просили фермеры.

Предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены увеличат на три позиции: картофель, белокочанную капусту и лук. Повышенные цены будут действовать до 15 мая этого года. Эти меры не коснутся мытой картошки, ранней капусты, красного и белого лука.

Как изменятся цены? Раньше для картофеля предельная отпускная цена в апреле составляла 76 копеек, в мае — 80 копеек, теперь она до 15 мая будет составлять 1 рубль. Для капусты потолок — 1,2 рубля, для лука — 1,5. Предельная розничная цены на картофель поднимется до 1,5 рубля за килограмм, на капусту — до 1,8, на лук — до 2,25. В МАРТ считают, что это исправит ситуацию, которая возникла из-за диспаритета цен, когда фермерам было выгоднее экспортировать картошку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com