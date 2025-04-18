«Можем увидеть волну банкротства в Беларуси» 1 18.04.2025, 9:28

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Экономист рассказал, что происходит с торговыми сетями в Беларуси.

Искусственное сдерживание цен в Беларуси создает большие проблемы торговым сетям.

Только по официальной статистике с 2023 по 2024 год задолженность по кредитам в сфере торговли выросла с 8 до 12 миллиардов рублей (на 50%), а задолженность поставщиков перед розничными сетями выросла в два раза.

Что происходит с белорусскими магазинами? Как это отразится на белорусах? На эти и другие вопросы «Еврорадио» отвечает экономический обозреватель Андрей Маховский.

«Регулирование цен убивает прибыль предприятий»

Главная причина в убыточности розничных сетей — это регулирование цен, которое убивает и рентабельность, и прибыльность, отмечает Маховский.

— Дальше регулировать цены это уже просто небезопасно, мы можем увидеть волну банкротств. У нас всегда кризисы были связаны с девальвацией и инфляцией, но сейчас власти зажали инфляцию и следующий кризис может оказаться в форме цепочки банкротств, когда банкротство одной компании влечет банкротство следующей.

Вторая причина, отмечает эксперт, — это то, что регулирование больше не справляется с ростом цен.

— Инфляция все равно ускоряется, она выше прогнозов, потому что кроме внутренних цен есть еще и внешнее давление. Импорт дорожает, а регулирование цен не помогает.

Поэтому регулирование цен с одной стороны убивает прибыль предприятий (в первую очередь торговых), а с другой — оно уже добралось до производителей.

«Розничная торговля страдает больше всего»

Еще одна причина разорения белорусских розничных сетей — повышение уровня зарплат своим работникам из-за огромного дефицита кадров в экономике.

— В Беларуси есть проблема с нехваткой работников, и зарплаты приходится повышать, потому что на рынке труда большая конкуренция, когда у вас 200 тысяч незанятых вакансий — вам приходится повышать зарплату, если вы хотите, чтоб у вас кто-то работал. И это касается не только розничных сетей, это касается и производства, и частных компаний других.

То же самое происходит и по другим отраслям экономики, просто не в таких значительных масштабах. Потому что именно розничная торговля больше всего страдает от регулирования цен. Поэтому рост кредитной задолженности идет везде — компании вынуждены брать кредиты, чтобы у них была возможность просто платить зарплату.

Отпуск цен радикально не изменит ситуацию

Недавно власти придумали новое «справедливое ценообразование» и отпустили цены на ряд продуктов. Но, по мнению Андрея Маховского, если это и исправит положение, то некритично.

— Теоретически, это должно повлиять на ситуацию, но я бы не переоценивал значение этого отпуска цен. Да, перечень товаров сократили на треть, и это может показаться много. Но, на самом деле, все товары, на которые цены отпустили, занимают лишь 10% потребительской корзины.

Поэтому это решение радикально не изменит ситуацию. На большую часть потребительской корзины цены все равно будут регулироваться как и раньше, но некоторое облегчение для торговых сетей, конечно, случится.

«Власти сами делают так, что белорусские компании разоряются»

Андрей Маховский считает, что огромные долги могут привести к закрытию многих белорусских розничных сетей и банкротству предпринимателей.

— Мы же видели, что у нас торговые сети и магазинчики разоряются и закрываются. Это происходило и в 23-м, и в 24-м году. Но это не значит, что белорусы останутся без торговых сетей, потому что есть российский бизнес. Сейчас российского розничного бизнеса, становится все больше, поскольку он имеет большие резервы и больше возможностей. В том числе он может себе это позволить занять место белорусских сетей на рынке.

Эксперт говорит, что «потребительской катастрофы» произойти не должно, однако вопрос суверенности белорусской экономики встанет очень остро.

— Я не думаю, что потребитель это сильно ощущает. Еще с 2023-го года было заметно увеличение российских товаров на белорусском рынке. Да, многие жаловались на плохое качество. Но никакой потребительской катастрофы от этого не будет.

Возникнет ли тотальный кризис? Нет, не возникнет. Это, скорее, вопрос суверенности белорусской экономики. Российское влияние и так огромное, учитывая, что две трети белорусского экспорта приходится на Россию. И вот тут мы видим еще и на розничном рынке экспансию российского рынка. Власти сами делают так, что белорусские компании разоряются.

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