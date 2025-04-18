МИД Франции: Впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол 3 18.04.2025, 9:35

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Жан-Ноэль Барро

Встреча в Париже — это дипломатический успех.

Переговоры США, Украины и Европы в Париже. Что известно

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречи, состоявшиеся в Париже в четверг, 17 апреля, дипломатическим успехом Франции.

Об этом сообщает ЕП.

После переговоров в Париже с участием представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США, министр сказал, что эта встреча является «дипломатическим успехом» Франции.

«Это дипломатический успех Франции, потому что впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол», - отметил Барро.

По словам главы МИД, встречи были очень важными, поскольку «речь идет о движении к нашей общей цели: миру».

«А для того, чтобы это произошло, мы должны продолжать диалог. Американцы стремятся закончить эту войну», - заявил министр, добавив, что американцы «слушают» и хотят прекращения огня.

Ранее Умеров сообщил о первой встрече в Париже - с представителями стран «коалиции желающих».

В ней, по его словам, приняли участие советник по национальной безопасности президента Франции Эммануэль Бонн, советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии Йенс Плетнер.

17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа и государственного секретаря США Марко Рубио, после чего состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.

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