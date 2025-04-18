МИД Франции: Впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол

МИД Франции: Впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол3
- 18.04.2025, 9:35
- 1,478
Встреча в Париже — это дипломатический успех.
Переговоры США, Украины и Европы в Париже. Что известно
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал встречи, состоявшиеся в Париже в четверг, 17 апреля, дипломатическим успехом Франции.
Об этом сообщает ЕП.
После переговоров в Париже с участием представителей Украины, Великобритании, Франции, Германии и США, министр сказал, что эта встреча является «дипломатическим успехом» Франции.
«Это дипломатический успех Франции, потому что впервые американцы, украинцы и европейцы сели за один стол», - отметил Барро.
По словам главы МИД, встречи были очень важными, поскольку «речь идет о движении к нашей общей цели: миру».
«А для того, чтобы это произошло, мы должны продолжать диалог. Американцы стремятся закончить эту войну», - заявил министр, добавив, что американцы «слушают» и хотят прекращения огня.
Ранее Умеров сообщил о первой встрече в Париже - с представителями стран «коалиции желающих».
В ней, по его словам, приняли участие советник по национальной безопасности президента Франции Эммануэль Бонн, советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл и советник канцлера Германии Йенс Плетнер.
17 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон принял специального посланника президента США Стива Уиткоффа и государственного секретаря США Марко Рубио, после чего состоялся рабочий обед в Елисейском дворце.