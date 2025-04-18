Bloomberg: США планируют полное прекращение огня в Украине через несколько недель 16 18.04.2025, 9:50

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В том числе и посредством масштабного пакета санкций против РФ.

Представители США на встрече в Париже заявили, что они хотят достичь полного прекращения огня в войне Украины с Россией в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, переговоры в Париже, с участием президента Франции Эммануэля Макрона и спецпредставителя США Стива Виткоффа, а также украинских чиновников, были сосредоточены в основном на том, как быстрее перейти к прекращению огня и прочному миру в Украине.

«Американские чиновники указали, что ожидают значительного прогресса в ближайшее время, и участники встречи в четверг согласились работать в этом направлении», - пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, парижская встреча ознаменовала собой последнюю попытку Европы повлиять на исход переговоров, продемонстрировав, что вместе с Киевом они полностью поддерживают усилия США по прекращению войны и что Россия должна доказать серьезность своих намерений в переговорах о прекращении огня.

«Европейские чиновники также хотели узнать, какие действия рассматривает администрация Трампа, если не получит прогресса от Путина, и они хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточить свою позицию в отношении Москвы, в том числе посредством «масштабного» пакета санкций, о рассмотрении которого Трамп ранее упоминал», - отметил один из собеседников издания.

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Как отметил Елисейский дворец, после этой встречи советники по национальной безопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании снова соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить свои обсуждения.

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