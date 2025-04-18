9 мая министры иностранных дел ЕС соберутся в Киеве 2 18.04.2025, 10:02

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Во Франции раскрыли детали символического мероприятия.

Главы министерств иностранных дел стран-членов Европейского Союза планируют 9 мая посетить Украину и совместно отметить День Европы. В этот символический день они покажут свою солидарность, пояснил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

Слова Барро прозвучали во время интервью французскому телеканалу (LCI https://youtu.be/5Gzh_rhiJmk?t=1512), которое состоялось вечером 17 мая.

Разговор Барро с телеведущим Дариусом Рошбером длился около 30 минут, свидетельствует запись, размещенная на YouTube. В определенный момент журналист поинтересовался, действительно ли глава МИД Франции собирается на «антимай», который состоится в Киеве 9 мая. В ответ министр заверил, что будет в Украине и вместе с ним будут коллеги из других стран ЕС.

«Министры иностранных дел европейских стран встретятся 9 мая в Киеве. Поэтому я обязательно буду там, не забывая, что 9 мая мы будем праздновать еще одно важное событие — 75-летие декларации Роберта Шумана», — заявил Барро, вспомнив о дате основания ЕС, когда Франция и Германия договорились об экономическом сотрудничестве.

Министр не рассказал других деталей встречи: не ясно, должностные лица каких именно государств прибудут в Киев и будут ли среди них, например, главы МИД Венгрии, Словакии, Австрии и т.д.

Во время интервью Барро и ведущий также коснулись вопроса мирных переговоров и возможности перемирия. Чиновник заверил, что 17 апреля на очередном Парижском саммите состоялся очень важный разговор с главой Госдепа США Марком Рубио. Также он вспомнил своего коллегу из РФ Сергея Лаврова: 18 мая Лавров должен позвонить министру и он хотел бы услышать слова о мире. Кроме того, чиновник вспомнил о ядерном шантаже РФ и о том, что европейцы должны с этим считаться.

«[Хотел бы], чтобы мне сказали, что Россия согласилась на безусловное и немедленное прекращение огня. Будет сложно, трудно начать дискуссию, хотя украинцы говорят более месяца о принятии прекращения огня», — прозвучало на видео.

Отметим, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пригласил лидеров стран ЕС в Киев на 9 мая. Глава государства пояснил, что хотел бы совместно с западными партнерами отметить праздник «День Европы». Встреча состоится в противовес военному параду, который проведут в Москве.

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