«Люди и так бунтуют против Лукашенко, а может быть и катастрофа»4
- 18.04.2025, 10:18
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Проблемы с продуктами питания застали власти врасплох.
Правительство Беларуси вновь скорректировало систему регулирования цен. Новым постановлением № 713(7), которое 16 апреля подписал премьер-министр Александр Турчин, повышены предельные отпускные и розничные (оптовые) цены на отдельные виды овощей — на свежую белокочанную капусту (кроме ранней), репчатый лук (кроме красного и белого) и свежий картофель (кроме мытого).
Напомним, что на проблемы с картошкой белорусы особенно жалуются в последнее время.
— У нас командная экономика: все решения принимаются сверху вниз, в том числе ценовая политика. Если можно каким-то образом удержать цены в ущерб чему-то, то их всегда держат, потому что для Лукашенко это принципиально, — комментирует ситуацию «Филину» предприниматель и бывший чиновник Николай Лысенков.
— Люди и так бунтуют против Лукашенко, а чтобы еще голодных бунтов не было, цены на продукты питания сдерживают. И делали это всегда. То, что сейчас подняли цены на некоторые овощи, в том числе на картофель, которого и так нет, говорит о том, что с этими продуктами уже не проблема, а катастрофа. Если цены оставить на том же уровне, то в следующем году их (овощи — ред.) никто не будет выращивать.
К сожалению, в белорусском сельском хозяйстве существуют проблемы — решения принимаются в кабинетах под кондиционером, а не на земле. Это помогает укрепить вертикаль власти, но никоим образом не помогает развить сельское хозяйство.
И это поднятие цен, конечно, не решит проблемы в сельском хозяйстве в целом. Но оттолкнет нас от пропасти, на краю которой мы стояли. Нельзя всегда продавать в убыток. Власти просто отодвинули время катастрофы.
При этом предприниматель считает, что в дальнейшем правительство разрешит поднимать цены и на другие продукты.