Эксперт раскрыл главный «секрет» Путина

Эксперт раскрыл главный «секрет» Путина3
- 18.04.2025, 10:21
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Все дело в «картинке».
Если Путин заболел или прячется у себя в бункере, то все равно мелькает на экранах телевизоров россиян, и в этом ему помогают высокие технологии, сообщил военный эксперт Олег Жданов.
Военный эксперт рассказал о том, что российские СМИ заговорили о возможном использовании искусственного интеллекта для создания «картинки» с Путиным, когда нет возможности показывать его самого. Об этом Олег Жданов рассказал на своем YouTube-канале.
Военный эксперт поделился со своими зрителями интересной информацией: «Еще одна новость очень интересная: позавчера под камеры якобы Путин (тут именно так надо сформулировать) проводил заседание правительства в режиме видеоконференции. Так вот некоторые российские СМИ, а также источники в Кремле и около Кремля говорят о том, что в этой видеоконференции использовалась голограмма, то есть изображение Путина было сгенерированное так называемым искусственным интеллектом».
«Они хвастались, что у них есть такие технологии, и получается, что Путин теперь будет «вечно живой». А где сам Путин? Говорят, что он приболел немножко, а цифровое изображение, которое наложили на видео, говорит о том, что Путин жив и здоров. Подтвердится эта информация или нет, мы посмотрим, но такой факт на данный момент обсуждается, заявленный некоторыми источниками Российской Федерации», - резюмировал Олег Жданов.