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Как не набрать лишние килограммы и не переедать на Пасху

  • 18.04.2025, 10:29
Как не набрать лишние килограммы и не переедать на Пасху

Есть несколько важных рекомендаций.

Пасхальные праздники — это период, когда очень легко набрать несколько лишних килограммов. Вкусная паска, пасхальные яйца, мясные блюда и отсутствие физической нагрузки только способствуют этому, пишет ТСН.

Как удержать форму и не набрать лишний вес

Сбалансируйте свой рацион: если вы съели кусочек паски, снизьте количество других углеводов и жиров в последующих приемах пищи.

Избегайте лишних сладостей: кроме паски, пасхальный стол часто изобилует другими сладостями. Пытайтесь ограничить их потребление или выберите один вид в небольшом количестве.

Не забывайте о физической активности.

Сохраняйте водный баланс в организме: за день до застолья обязательно выпейте свою суточную норму воды, а во время него — еще около 500 мл. Так ваш желудок наполнится жидкостью, которая не даст вам переесть за праздничным столом. А также старайтесь не пить соков или сладкой воды, ведь они очень калорийны.

Употребляйте пищу маленькими порциями: насыщение приходит не сразу, а через 20 минут после того, как пища попадает в организм. Поэтому лучше не спешить, а есть медленно, наслаждаясь едой. Употребляйте пищу маленькими порциями — так вы избежите неприятных ощущений после.

Делайте акцент на овощах: после такого количества углеводов и белков добавление клетчатки будет самым разумным решением. Употребляйте много овощей с каждым приемом пищи — и еда будет усваиваться лучше.

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