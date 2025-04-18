Как не набрать лишние килограммы и не переедать на Пасху
- 18.04.2025, 10:29
Есть несколько важных рекомендаций.
Пасхальные праздники — это период, когда очень легко набрать несколько лишних килограммов. Вкусная паска, пасхальные яйца, мясные блюда и отсутствие физической нагрузки только способствуют этому, пишет ТСН.
Как удержать форму и не набрать лишний вес
Сбалансируйте свой рацион: если вы съели кусочек паски, снизьте количество других углеводов и жиров в последующих приемах пищи.
Избегайте лишних сладостей: кроме паски, пасхальный стол часто изобилует другими сладостями. Пытайтесь ограничить их потребление или выберите один вид в небольшом количестве.
Не забывайте о физической активности.
Сохраняйте водный баланс в организме: за день до застолья обязательно выпейте свою суточную норму воды, а во время него — еще около 500 мл. Так ваш желудок наполнится жидкостью, которая не даст вам переесть за праздничным столом. А также старайтесь не пить соков или сладкой воды, ведь они очень калорийны.
Употребляйте пищу маленькими порциями: насыщение приходит не сразу, а через 20 минут после того, как пища попадает в организм. Поэтому лучше не спешить, а есть медленно, наслаждаясь едой. Употребляйте пищу маленькими порциями — так вы избежите неприятных ощущений после.
Делайте акцент на овощах: после такого количества углеводов и белков добавление клетчатки будет самым разумным решением. Употребляйте много овощей с каждым приемом пищи — и еда будет усваиваться лучше.