РФ в Страстную пятницу ударила баллистикой по Харькову: новые данные 18.04.2025, 10:34

Количество пострадавших резко возросло.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову в Страстную пятницу, 18 апреля. В результате вражеской атаки есть жертва, а количество пострадавших превысило 70 человек.

Что известно о ракетном ударе по Харькову - в материале РБК-Украина.

Россия нанесла ракетный удар по Харькову около 5:10. По данным прокуратуры, оккупанты выпустили три баллистические ракеты «Искандер» по Основянскому району Харькова.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами. При осмотре правоохранители, что подрыв вражеской ракеты состоялся в воздухе для поражения большей территории и объектов.

Стоит отметить, что Россия не впервые бьет по гражданским баллистикой с кассетными боеприпасами, а ракета взрывается в воздухе. Захватчики уже применяли такую тактику во время смертоносных ударов по Кривому Рогу и Сумах в апреле.

Также добавим, что российские террористы ударили по Харькову в важный для христиан день - Страстную пятницу, который считается днем скорби и тишины. В Вербное воскресенье, 13 апреля, россияне нанесли ракетный удар по Сумах, в результате чего погибли десятки украинцев.

Жертва и пострадавшие

После удара по Харькову местные власти сообщили о пяти пострадавших, но количество раненых стремительно росло. По состоянию на 9:40 мэр города сообщил, что количество пострадавших возросло до 74 человек.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ранения и острый шок получили 59 человек. Среди пострадавших - четыре девочки в возрасте 3, 4, 14 и 16 лет, а также 17-летний парень.

Глава Харьковской ОВА уточняет, что госпитализировали 13 раненых, из них двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Харькове есть жертва российского обстрела - погиб 79-летний мужчина. Он во время ракетного удара находился в своей квартире.

Повреждения в Харькове

Под атакой российских террористов оказался Основянский район Харькова.

Попадания зафиксированы по жилому кварталу среди многоквартирных домов. Еще одна ракета попала в гражданское предприятие, в результате чего возник пожар.

«В результате обстрела пострадало более 50 многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей», - сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры.

В ГСЧС уточняют, что из-за обстрела в Харькове повреждены многоэтажные жилые дома, учебное заведение, легковые авто. На территории предприятия загорелась крыша двухэтажного корпуса, цех и здание. Огонь распространился на площадь около 450 квадратных метров.

Стоит отметить, что в Страстную пятницу, 18 апреля, российские захватчики атаковали не только Харьков. Под ударом также был город Днепр и область. В Днепре из-за вражеской атаки были повреждены фитнес-центр, офис и отель.

Также армия (РФ ударила дронами по Сумам https://charter97.org/ru/news/2025/4/18/637429/). Оккупанты нанесли удар по цеху по выпечке куличей, в результате чего погиб предприниматель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com