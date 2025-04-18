Небензя устроил скандал в ООН 18.04.2025, 10:47

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Василий Небензя.

Постпред России начал противоречить Трампу.

Прекращение огня в Украине на данный момент невозможно, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — сказал Небензя журналистам по итогам закрытых консультаций Совета безопасности ООН, пишет The Moscow Times.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта предложил России и Украине отказаться от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Трамп накануне заседания Совбеза ООН заявил, что ждет от России ответа на свое предложение о прекращении огня в Украине «на этой неделе», то есть до 20 апреля. «Посмотрим, что будет. <…> Но мы хотим, чтобы это [война] прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились», — сказал американский президент.

Ранее источник Axios сообщил, что Трамп может ввести новые санкции против России, если Путин не согласится на перемирие до конца апреля. По данным Fox News, Белый дом рассматривает жесткие ограничения против российского «теневого флота». Сам Трамп до этого говорил, что может ввести пошлины до 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть.

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