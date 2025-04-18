Иностранец создал в Беларуси финансовую пирамиду 3 18.04.2025, 11:03

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Аферист представлялся потенциальным «инвесторам» как успешный предприниматель.

С мая 2022 года по октябрь 2024-го 29-летний гражданин иностранного государства совершил в Минской области «серию мошеннических действий», сообщили в Следственном комитете. Мужчина взял деньги у 11 человек, представляясь успешным бизнесменом. В итоге же создал финансовую пирамиду, надеясь расплатиться с долгами.

Аферист представлялся потенциальным «инвесторам» как успешный предприниматель, который получает доход от продажи недвижимости, бетонных плит, дверей, автозапчастей из Японии. Он убеждал своих жертв, что их вложения принесут им существенный доход и проценты по займу.

Однако деньги не инвестировались в заявленные проекты. Вместо этого аферист вкладывал их в приобретение криптовалюты, которую, по его словам, можно было вывести только за границей.

«Позже он признался своим знакомым, что фактически создал финансовую пирамиду, перераспределяя переданные ему деньги между участниками, надеясь таким образом выбраться из долговой ямы», — сообщили в СК.

Даже после разоблачения он продолжал обманывать своих жертв, уверяя их, что деньги будут возвращены в ближайшее время. Заявлял, что якобы сотрудники спецслужб привезут 230 тысяч долларов в условное место в Червень и передадут деньги его родственникам для погашения долгов.

В январе 2025 года злоумышленник был задержан. Установлено 43 эпизода преступной деятельности, мужчина под стражей. Всего он завладел деньгами 11 потерпевших на общую сумму свыше 845 тысяч рублей.

Иностранцу предъявлено обвинение по ч. 2, 3 и 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное повторно, в крупном и особо крупном размере). Вину в совершенном преступлении фигурант признал частично, ему грозит от трех до 12 лет колонии.

Расследование уголовного дела продолжается.

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