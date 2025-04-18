В Польше вступил в силу запрет на ароматизаторы для нагреваемых табачных изделий 18.04.2025, 11:04

У производителей и продавцов есть девять месяцев.

В Польше вступила в силу поправка, которая запрещает ароматизаторы для нагреваемых табачных изделий. У производителей и продавцов есть девять месяцев, чтобы адаптироваться к изменениям, передает «Польское радио».

Поправка к Закону о защите здоровья от последствий употребления табака и табачных изделий от 21 февраля реализует директиву ЕС. Новые правила запрещают вывод на рынок нагреваемых табачных изделий с характерным ароматом. Согласно закону, они смогут находиться в обращении в течение периода не более 9 месяцев с момента вступления его в силу, то есть до второй половины января следующего года.

По данным Европейской комиссии, объем продаж нагреваемых табачных изделий за последние годы вырос на 2009%, а их общая доля на табачном рынке Евросоюза в настоящее время составляет 3,33%.

Стоит отметить, что в Сейме Польши в настоящее время ведется работа над еще одним правительственным законопроектом о внесении изменений в так называемый табачный закон, который ограничит продажу электронных сигарет. Проект, подготовленный Минздравом, запрещает, среди прочего: продажу всех видов электронных сигарет и заправочных емкостей для них лицам моложе 18 лет, независимо от того, содержит ли изделие никотин или нет. Проект находится на стадии уведомления Европейской комиссии.

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