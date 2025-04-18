Белорусскому айтишнику предложили работу, а потом заглянули в трудовую 5 18.04.2025, 11:06

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Начинающий программист был счастлив недолго.

IТ-компания как будто не испугалась судимости кандидата, но потом передумала брать его на работу из-за увольнения четырехлетней давности. Свою историю он рассказал devby.io.

В редакцию портала написал тестировщик — «вайтишник», который после курсов долго искал работу и наконец успешно прошел собеседование, получил оффер и был счастлив. Но не тут-то было.

— Я начинающий QA-специалист. В конце 2024 года окончил курсы trainee и с февраля активно искал работу. Наконец в конце марта я успешно прошел собеседование и получил оффер на должность стажера QA в одной крупной IТ-компании в Беларуси. Радости моей не было предела!

Больше всего я переживал из-за своей судимости за «политику». В списке документов для трудоустройства была справка из ГУВД о (не)судимости, так что я сразу предупредил девушку-эйчара, что была «домашняя химия» по такой-то статье (ч. 1 ст. 342 УК РБ, «Действия, грубо нарушающие общественный порядок»). Мне задали несколько уточняющих вопросов и написали, что все окей, это не препятствие для трудоустройства. И попросили выслать фото всех документов, в том числе трудовой книжки, чтобы ускорить оформление.

Фото трудовой я смог отправить только 31 марта, когда забрал ее с предыдущего места работы (в розничной торговле). А уже утром 1 апреля получил в телеграм все необходимые документы по онбордингу и пришел в офис. Мне провели небольшую экскурсию, все шло замечательно!

Я уже подписывал контракт и прочие документы, когда в кабинете вдруг появился мужчина (он не представился, но позже выяснилось, что это был глава HR) и начал внимательно рассматривать мою трудовую книжку. А там была запись от 2021 года об увольнении из торговой сети по статье за прогул.

И вот этот человек стал расспрашивать меня о том случае.

Я все рассказал. Мол, условия работы не позволяли там дальше нормально работать, я пытался договориться с руководителем об увольнении с небольшой отработкой (7−10 дней), но мне предложили отработать месяц. В итоге я решил, что лучше быть уволенным по статье (страницу с этой записью я, кстати, выслал работодателю накануне).

Мужчина задал еще несколько вопросов, потом вышел из кабинета (наверное, для дополнительной консультации), а через несколько минут вернулся и сказал что-то вроде: «К сожалению, мы вынуждены прервать трудоустройство для проведения дополнительной проверки. Мы знали о вашей судимости заранее и к этому пункту вопросов у нас нет, но наличие увольнения по статье нас смущает, мы должны узнать больше деталей. В течение недели с вами свяжутся и сообщат о решении».

Я предложил дать контакты с прошлых мест работы или характеристику, но мне жестко отказали: «Мы сами все сделаем!»

Тогда я спросил, как увольнение четырехлетней давности с должности, далекой от IТ, может повлиять на качество моей работы тестировщиком. На это мне ответили странное: мол, мы работаем с разными зарубежными финансовыми организациями и высылаем им всю подноготную о сотрудниках с переводом на английский (в том числе трудовую книжку), и такие записи могут вызвать у партнера ненужные вопросы.

Вот так я ушел с одного места работы и не устроился на другое (а официальное трудоустройство сейчас очень важно для меня).

Если честно, никогда бы не подумал, что увольнение по статье может стать причиной отказа. После той торговой сети я почти четыре года отработал в другой компании на похожей должности, был на хорошем счету, уволился по собственному желанию. Изначально меня волновала только моя судимость, а тут такой поворот.

Не знаю, какие были реальные причины этого отказа, пусть они останутся на совести человека, принявшего финальное решение. Но хочется донести до него, что соискатели — люди со своей жизненной историей, и не стоит при приеме на работу руководствоваться только записями в трудовой.

Продолжаю искать работу/стажировку.

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