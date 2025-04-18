Украина опубликовала полный текст Меморандума с США о полезных ископаемых 2 18.04.2025, 11:09

3,346

Стали известны все детали соглашения.

Минэкономики Украины обнародовало полный текст меморандума с США по соглашению об экономическом партнерстве. Оно будет предусматривать создание фонда инвестиций в восстановление Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

В меморандуме говорится, что соглашение будет открывать возможности для инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и США.

«Он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину», - отмечает Министерство экономики.

Согласно тексту меморандума, США и Украина признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

Также документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные со вступлением в ЕС или соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами.

«То есть работа над соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины», - говорится в сообщении.

От переговорных групп по соглашению между Украиной и США ожидается отчет о прогрессе до 26 апреля 2025 года.

Полный текст меморандума Украины и США

Меморандум о намерениях между правительством США и правительством Украины по завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления.

Учитывая то, что Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

Учитывая то, что американский народ желает инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину;

Учитывая то, то Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и крепкому партнерству между их народами и правительствами;

Учитывая то, то Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад Украины в укрепление международного мира и безопасности путем добровольного отказа от третьего по величине в мире ядерного арсенала;

Учитывая то, то Соединенные Штаты Америки и Украина намерены создать инвестиционный фонд для восстановления как часть экономического партнерства между двумя народами и правительствами;

Учитывая то, то Соединенные Штаты Америки и Украина провели продуктивные технические обсуждения в Вашингтоне, округ Колумбия, недавно, с 11 по 12 апреля 2025 года, чтобы завершить переговоры по соглашению о создании инвестиционного фонда для восстановления;

Учитывая то, то Соединенные Штаты уважают намерение Украины избежать конфликтов в разработке соглашения с ее обязательствами в рамках вступления в Европейский Союз или соглашений с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами;

Учитывая то, то без ущерба для любых остаточных политических или юридических процедур, необходимых для завершения договоренностей, премьер-министр Украины Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, на неделе с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Бессент и оказать поддержку на самом высоком уровне для завершения технических обсуждений условий соглашения о создании инвестиционного фонда для восстановления. От переговорных команд ожидается отчет о прогрессе до 26 апреля 2025 года, с целью завершения обсуждений к этой дате и подписания соглашения как можно скорее;

Итак, в результате этого, как подтверждается подписями ниже, правительство Соединенных Штатов Америки и правительство Украины подписывают этот меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения подготовки необходимых документов для официального заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Америки и Украины и создания инвестиционного фонда для восстановления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com