Рубио: США выйдут из переговоров о мире между Россией и Украиной, если не увидят прогресса в ближайшие дни 12 18.04.2025, 11:27

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Вашингтон считает, что вопрос нужно очень быстро решить.

Президент США Дональд Трамп откажется от посредничества в достижении мира между Россией и Украиной, если не увидит прогресса в этом направлении в ближайшие дни, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.

«Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро решить - и я говорю о нескольких днях, - выполнимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться», - сказал Рубио после встречи с представителями ЕС и Украины в Париже (цитата по Reuters).

При этом он подчеркнул, что Трамп по-прежнему заинтересован в заключении сделки, но готов двигаться дальше, если не увидит немедленных признаков прогресса. Во время своей предвыборной кампании американский политик пообещал закончить войну за 24 часа после возвращения в Белый дом. Вступив в должность президента, он сдвинул сроки на апрель-май, поскольку столкнулся с препятствиями в урегулировании.

Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «посвящает много времени и энергии» вопросу достижения мира в Украине, но в мире также происходит много других важных вещей.

«Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы быть полезными. У нас была хорошая встреча вчера. Я думаю, французы, британцы, немцы были очень конструктивны, очень помогали. И, надеемся, у нас будет новая встреча в начале следующей недели. Тогда у нас будет больше конкретных ответов относительно того, насколько мы близки к тому, чтобы достичь прогресса. Но это не будет продолжаться вечно», - добавил он.

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