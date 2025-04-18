Путин прислал идейного имперца 1 Ирина Халип

18.04.2025, 11:28

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Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Кто такой Сергей Глазьев?

Пока все обсуждают какую-то исполкомовскую тетку, призвавшую белорусов постоять на одной ноге с ведром или чем-то там еще на голове в честь Дня победы, Лукашенко с Путиным тихой сапой произвели маленькое и незаметное назначение. Возможно, тетке на голову предмет водрузили специально, чтобы все отвлеклись и не заметили Глазьева. А заметить стоит.

Вчера Сергей Глазьев стал госсекретарем «союзного государства». Конечно, первая вполне логичная реакция на подобную новость – скучающее «ну и что такого, никакого союзного государства ведь все равно не существует, подумаешь». Да, будто бы не существует. Но совместные военные учения «Запад» и «Союзная решимость», российские войска в Беларуси, «Вагнер», у которого теперь здесь одна из главных баз, - это реальность. Так что Беларусь уже участвует в войне против Украины, и военную «союзную» программу можно считать практически реализованной. Остается экономика – точнее, то, к чему еще не приложили руку российские «инвесторы» вроде Газпрома. И вот тут-то на сцене появляется новый госсекретарь Сергей Глазьев.

Должность госсекретаря всегда была обычной синекурой для тех, кто долгие годы демонстрировал лояльность обоим диктаторам и заслужил право жить в свое удовольствие, ничем не занимаясь и ни за что не отвечая. Сначала госсекретарем был обаятельный мошенник Пал Палыч Бородин, потом кагэбэшник Григорий Рапота, потом бывший посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Все наслаждались высокими зарплатами и отсутствием обязанностей, банкетами и банями после совместных заседаний, близостью к обладателям реальной власти и возможностью «решать вопросы». (К слову, ни одного белоруса на теплое местечко не допустили ни разу.) Но не таков Глазьев: он, в отличие от предшественников, ищет не тишины и денег, а воссоздания империи. Он не заляжет под плед со стаканом виски на время нахождения при должности, а будет работать. Разовьет бурную деятельность, а не будет ее имитировать. С виду мелкий упырек, на самом деле он настойчив и активен. Глазьев – эдакий экономический Дугин.

Да, когда-то он был молодым экономистом и общался с реформаторами вроде Егора Гайдара, участвовал в работе клуба «Перестройка». Но уже с середины девяностых естество взяло верх: «Конгресс русских общин», блок «Родина», дуэт с Рогозиным, участие в финансировании и организации «Антимайдана», «украинцы - нацисты». И, конечно, авторская колонка в газете «Завтра»: где ж еще публиковаться настоящему патриоту, как не у Проханова?

Он, к примеру, пугал своих читателей тем, что Украина намерена вернуть Донбасс и заселить его евреями. Рассказывал о выдающемся Лукашенко, который создал экономическое чудо. Называл Майдан неонацистским переворотом. Проводил параллели между угнетенным русским народом и не менее угнетенными народами Африки, которые веками страдали от западного колониализма, а теперь обязаны собраться вместе и нанести Западу смертельный удар, от которого он не оправится. Утверждал, что «после завершения СВО и вхождения территорий бывшей Украины в российское государство, туда автоматически вольется и Белоруссия». Потом Казахстан и так далее, потому что возрождение империи для начала в границах СССР – важнейшая и первоочередная задача России. Но и после восстановления советской империи, писал Глазьев, останавливаться нельзя, потому что прежние границы СССР – лишь промежуточное достижение на пути строительства великой сверхдержавы. Ну и, конечно, «русские и украинцы – один народ», «Россия победит в мировой войне, развязанной Западом», «нужно отказываться от доллара и объявлять СБУ террористической организацией». Впрочем, можно и не тратить время на цитаты, достаточно почитать заголовки: «Идеология или смерть!», «Синтез коронавируса был осуществлен в США по заказу мировой финансовой олигархии», «Россия призвана стать локомотивом коалиции за создание нового мирохозяйственного уклада», «Восстановление империи – спасение для России», «Россию пытаются уничтожить».

На смену голубым воришкам Альхенам, которые мечтали, сидя в уютном кресле, чтобы их не трогали, пришел идейный имперец, мечтающий о России от Бреста до Курил. И это, особенно на фоне войны, опасно. Куда опаснее, чем исполкомовские дуры с книжками на голове.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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