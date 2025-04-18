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Лукашенко припомнили многое

  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 18.04.2025, 11:43
  • 2,578
Лукашенко припомнили многое

Пришла весна — а денег нет.

Визит Нарышкина в Минск стал ответом на попытки Синепалого вести свою игру на западном направлении. В итоге даже агрофюреру стало понятно, что нужно или ускоряться в сепаратных переговорах, или отказываться от них совсем...

...Напомнили Синепалому и про «взрывчатку», задержанную на границе. Получилось не лучше, чем с перехватом разговора Ника и Майка. И впечатления не произвело.

Направление, которое действительно требует координации – пакистанские рабочие, – которые ни в какой Беларуси задерживаться не собираются, как и все предыдущие «работники» и «беженцы»

.

Правда, вполне возможно, грандиозный проект придется поставить на паузу. Как и военно-техническое сотрудничество с Пакистаном. Кремлю нужна Индия в Москве 9 мая, и беларуский военпром, который будет контрабасить российское вооружение в Исламабад, тут совсем не союзник.

В общем, пришла весна, а денег нет. И не будет. В контурах сделки по прекращению войны в Украине Синепалого вообще не просматривается.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

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