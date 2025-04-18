Bloomberg: Польше нужен «ядерный зонтик» и Франции, и США
- 18.04.2025, 11:40
Президент Анджей Дуда призвал к сдерживанию России.
Польша поддерживает идею доступа к французскому «ядерному зонтику» для защиты от потенциальной российской угрозы. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в комментарии Bloomberg.
Также польский лидер призвал добиваться доступа к американскому атомному оружию.
«Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречащими, ни взаимоисключающими», - подчеркнул он.
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, выступая в парламенте, что Варшава может попытаться получить доступ к ядерному оружию. По его словам, ведутся «серьезные переговоры» по поводу предложения президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал Парижа для защиты европейских союзников.
По данным издания, стремление Польши к ядерному сдерживанию добавляется к амбициозной программе перевооружения Варшавы, подстегнутой полномасштабным вторжением России в Украину. Также Польша заручилась финансовой поддержкой Евросоюза для укрепления своей границы с Беларусью и Калининградом.
Журналисты напомнили, что Дуда неоднократно призывал США разместить на территории американское ядерное оружие.
«Роль НАТО - противостоять агрессивному поведению России. Как НАТО собирается на это отреагировать? Мой ответ очень прост. Мы предлагаем вам распространить ядерное сотрудничество также и на нашу территорию», - отметил Дуда.