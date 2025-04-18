Минлесхоз объявил почти по всей Беларуси «цвет настроения желтый» 18.04.2025, 11:56

В преддверии выходных следует свериться с картой прежде, чем отправиться на пикник в лес.

Министерство лесного хозяйства утром 18 апреля объявило практически по всей территории Беларуси «цвет настроения — желтый». Это вовсе не какой-то эвфемизм, а всего лишь условной обозначение районов, где сейчас действуют ограничения на посещение лесов. Журналисты Telegraf.news посмотрели, где в преддверии выходных следует свериться с картой ведомства прежде, чем отправиться на пикник в лес.

Поскольку синоптики спрогнозировали белорусам по-летнему теплые выходные, наверняка, многие предпочтут провести их на свежем воздухе. Однако, как свидетельствуют данные Минлесхоза, многие районы Беларуси не затронули прошедшие недавно осадки и в результате местные власти объявили в лесах высокие классы пожарной опасности.

По данным ведомства, только за вчерашний день работникам лесного хозяйства удалось потушить 5 лесных пожаров (в том числе — на болотах) в Барановичском, Ивацевичском опытном, Ляховичском, Василевичском и Калинковичском лесхозах.

Чтобы не допустить ухудшения пожароопасной ситуации, посещение лесов полностью ограничили в Гомельской области, а в остальных областях Беларуси — в отдельных районах.

В Минлесхозе подчеркнули, что введенные ограничения на посещение лесов — «временная мера», которую снимут «после стабилизации пожароопасной обстановки».

Что нельзя делать в лесу во время ограничений?

Любые ограничения и запреты на посещение лесов в Беларуси вводят власти конкретного района, исходя из складывающейся погодной ситуации, по согласованию с МЧС и лесхозами. Ограничения вводят при III классе пожарной опасности, однако, ограничения при этом могут вводиться полные или частичные (подробности местные власти, как правило, сообщают на официальных интернет-порталах и дублируют информацию в районных печатных изданиях).

Как правило, в «желтых» районах при ограничениях на посещение лесов запрещается:

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

организовывать и проводить

массовые мероприятия.

А вот полный запрет (на карте он обозначен красным цветом) вводят при IV-V классах пожароопасности. В этом случае белорусам заходить в лес нельзя ни при каких условиях.

За нарушения запретов и ограничений в Кодексе об административных нарушениях Беларуси предусмотрены отдельные штрафы:

посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — до 12 базовых величин (до 504 рублей сегодня);

если в период запрета на посещение лесов ваши действия спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников — до 30 базовых величин (до 1260 рублей сегодня).

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