Китай впервые ответил на обвинение Украины в поставках оружия России 2 18.04.2025, 12:04

1,882

Пекин прокомментировал заявление Зеленского.

Китай раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Пекин поставляет оружие России. В Китае назвали слова Зеленского «безосновательными».

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня.

Спикер МИД Китая утверждает, что Пекин никогда не предоставлял летального оружия какой-либо стороне в «украинском кризисе» (так в Китае называют войну, которую РФ развязала против Украины).

Линь Цзянь назвал заявление президента Украины в отношении Китая «безосновательным».

Зеленский обвинил Китай в поставках оружия РФ

В четверг, 17 апреля, на брифинге президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появилась информация, подтверждающая, что Китай поставляет вооружение России.

«На сегодня мы имеем информацию от СБУ и разведки о порохе, артиллерии», - сказал Зеленский.

Он также добавил, что есть данные о том, что представители Китая занимаются производством оружия на территории России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com