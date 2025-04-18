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Экстравагантный дизайн и 1000 сил: дебютировал самый мощный кроссовер Audi

  • 18.04.2025, 12:08
Экстравагантный дизайн и 1000 сил: дебютировал самый мощный кроссовер Audi

Кроссовер доработали в немецком ателье Mansory.

Audi Q8 получил сверхмощную заряженную модификацию. Кроссовер доработали в немецком ателье Mansory и увеличили его мощность до 1000 сил.

О тюнинге Audi Q8 рассказали на официальном сайте Mansory.

За основу взяли новый Audi RS Q8 Performance, который трудно назвать медленным, ведь он оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо на 640 сил и 850 Н∙м.

Новые турбины, интеркулеры, впуск и выхлоп увеличили отдачу восьмерки до 1000 л.с. и 1250 Н∙м. Теперь разгон до 100 км/ч занимает примерно 3 секунды, а максимальная скорость превышает 320 км/ч. Конечно, замедляют сверхмощный кроссовер карбоново-керамические тормоза.

Как принято в Mansory, дизайн Audi RS Q8 сделали ярче и экстравагантнее. Кроссовер получил агрессивный карбоновый обвес с желтым декором, из углеволокна также изготовили капот, спойлер и расширители арок. Кроме того, установили 24-дюймовые диски.

Салон Audi RS Q8 обшили желтой кожей и карбоном, хотя доступны и другие яркие варианты отделки. Подсветка потолка имитирует звездное небо.

Новый кроссовер Audi RS Q8 Mansory выпустят лимитированной партией, а стоимость автомобиля составит примерно 300 000 евро.

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