Из склепа выпущен самый древний демон кремлевской иерархии Александр Невзоров

18.04.2025, 12:16

Роль «помойки человечества» Россию нисколько не смущает.

У диктатуры есть шанс уцелеть только в том случае, если хотя бы 70% населения страны превращены в злобные марширующие овощи. Это не слишком эстетичное зрелище, но России терять уже нечего.

Начав в 2022 году войну, она потеряла право считаться цивилизованной страной и спустилась ниже дикарских сообществ «третьего мира».

Роль «помойки человечества» саму РФ нисколько не смущает. Более того, именно в этой роли Россия чувствует себя наиболее комфортно.

Но! Чтобы навеки закрепиться в этом качестве, ей, конечно, необходимо прикладывать серьезные усилия… Для этого из склепа вновь выпущен самый древний и злобный демон кремлевской иерархии. Старый вампир Патрушев (бывший секретарь Совбеза РФ, ныне помощник Путина – ред.) развернул кожистые крылья на форуме «Битва за умы». Патрушев возглавил проект «Единой России» по воспитанию и использованию молодежи «Мир возможностей».

«Противодействие деструктивному информационному воздействию Запада с помощью примеров для подражания на основе российских традиционных духовно-нравственных ценностей имеет особое значение в молодежной среде», — цитирует Патрушева пресс-служба «Единой России».

Делается это под соусом т.н. «скреп» и традиционных духовно-нравственных ценностей». У этих ценностей есть одна маленькая проблемка.

Их нет и никогда не было: Россия была такой же, как и многие государства: пьяной, развратной, кровавой, крепостной и темной. Сейчас «ценности» впопыхах придумывают думские депутаты в альянсе с Прохановым и Дугиным. Получается пока очень плохо.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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