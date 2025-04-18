Литва и Латвия будут добиваться недопуска Беларуси на Евро-2026 по футзалу 1 18.04.2025, 12:19

Страны-хозяйки Евро-2026 по футзалу выступают против участия Беларуси в турнире.

Литва и Латвия выступили за запрет участия Беларуси на чемпионате Европы по футзалу, который пройдёт в этих странах в начале 2026 года, сообщает «Еврорадио».

Глава Латвийской федерации футбола Вадим Лашенко заявил, что «мы не можем организовать турнир с участием Беларуси».

— К концу этой недели или началу следующей недели у нас будет четкое понимание того, как это будет происходить.

На данный момент многое неизвестно, потому что очевидно, что мы не можем организовать мероприятие с участием Беларуси в Латвии, как с законодательной, так и с этической точки зрения.

Пока идет коммуникация с УЕФА, Литовской федерации футбола, послом Украины в Латвии и главой УАФ Андреем Шевченко, и как только у нас будет четкая позиция УЕФА, мы обязательно проинформируем общественность, — заявил Вадим Лашенко местным СМИ.

Литва также будет добиваться недопуска Беларуси к участию в турнире.

— То, что мы не будем с ними [Беларусью — Еврорадио] играть, и их не будет здесь, в Литве, — и так ясно. Моя позиция в этом случае будет жесткой, — заявил порталу tv3.lt президент Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс.

Он подтвердил слова латвийского коллеги, что совместная позиция Литвы, Латвии и Украины будет обнародована в ближайшее время.

По словам Станкявичюса, если УЕФА все же допустит Беларусь к участию в чемпионате, то решение будет принимать сама ЛФФ.

Напомним, ранее сборная Беларуси по футзалу квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы, который должны принять Литва и Латвия в 2026 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com