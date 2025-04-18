Wildberries запускает бесплатную доставку габаритных товаров прямо до двери квартиры 18.04.2025, 12:27

Пока только в одном городе Беларуси.

В ближайшее время минчане смогут заказывать крупногабаритные товары с бесплатной доставкой прямо до двери, включая подъем в квартиру. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Сервис охватывает товары из категории мебели, бытовой техники, сантехники, стройматериалов и товаров для дачи. Ранее услуга была доступна только на территории России, но теперь маркетплейс начинает развивать инфраструктуру и в других странах.

Кроме Минска, новым видом доставки смогут воспользоваться жители Еревана и Астаны. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить большее количество населенных пунктов.

Представители маркетплейса заявили, что видят «активный интерес со стороны покупателей» и уверены, что новое направление будет способствовать росту продаж.

Сейчас на платформе Wildberries ассортимент крупногабаритных товаров превышает 160 тысяч наименований. В 2024 году спрос на такие товары вырос более чем в семь раз по сравнению с предыдущим.

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