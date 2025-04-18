Портников рассказал, как Трамп наказал Путина за очередной отказ от перемирия 18.04.2025, 12:35

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Виталий Портников

Неожиданная версия очередного витка переговоров о перемирии.

Путин в очередной раз не согласился на перемирие, предложенное Трампом, отправив Уиткоффа назад США ни с чем, заявил Виталий Портников. Если бы Путин согласился на перемирие 11 апреля, то 12-го числа Трамп не подписал бы продление санкций, ранее принятых Байденом.

Как пишет «Диалог», об этом Виталий Портников рассказал во время общения с Марком Фейгиным.

Политический обозреватель высказал неожиданную версию очередного витка переговоров о перемирии: «Трамп подписывает все эти бессмысленные указы, собирая журналистов, устраивая из этого шоу, а тут тоже очень важный указ, продление санкций против России, меморандум. Он бы мог тоже всех собрать, а он вообще об этом ни слова не сказал. Он старался, чтобы его решение продлить эти санкции еще на год прошло незамеченным, хотя давайте скажем сразу: это означает, что до апреля 2026 года о любых новых экономических договоренностях США и России можно забыть и о любых решениях по отмене санкций против России можно забыть, потому что Трамп продлил чрезвычайное положение. Это же чрезвычайное положение и я не уверен, что он его может досрочно отменить».

«Уиткофф прилетал последний раз к Путину по двум причинам. Первая причина: он рассчитывал объяснить Путину, что нужно договариваться уже сегодня. Если бы Путин согласился на прекращение огня, Трамп мог бы 12 апреля не продлить чрезвычайное положение. 11 апреля Уиткофф был в Москве, а 12-го числа Трамп подписал свой меморандум, то есть Путин должен был дать Трампу хотя бы что-то, чтобы Трамп его не продлевал», - предположил Виталий Портников.

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