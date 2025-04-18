Вычурное сияние золота: в Минске продают роскошную квартиру 5 18.04.2025, 12:44

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Интерьер буквально кричит о богатстве и стремлении к королевской эстетике.

В «доме Чижа» в Минске продают пятикомнатную квартиру с видом на Свислочь. Ее интерьер буквально кричит о богатстве и стремлении к королевской эстетике, пишет «Зеркало».

Премиальные апартаменты рядом с метро «Немига» имеют площадь более 300 м². Квартира расположена на 11-м этаже 24-этажного дома 2011 года постройки. Высота потолков в ней — 3 метра. На пять комнат есть четыре санузла, два из них при спальнях. Плюс в квартире есть четыре лоджии с панорамными окнами и два балкона.

Жилье имеет классический европейский стиль, вероятно, вдохновленный эпохой барокко или рококо. Интерьер оформлен с особым вниманием к деталям с использованием «золотых» элементов, а также с упором на декоративность, блеск и торжественность.

Мебель подобрана соответствующая — роскошные кресла, диваны и стулья с бархатной обивкой и резными элементами цвета золота. Элементы мебели украшены вышивкой с цветочными узорами.

Стены украшает много картин в тяжелых рамах цвета золота с сюжетами из жизни аристократии XVIII века.

Квартира находится в так называемом доме Чижа, который расположен на улице Сторожевской рядом с Троицким предместьем.

Стоит она 2 773 257 рублей, или 899 999 долларов. Это 8961 рубль (2908 долларов) за квадратный метр.

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