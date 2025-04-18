The Sun: Таинственные дроны следили за визитом Зеленского к королю Чарльзу 18.04.2025, 12:56

Они заинтересовали британские спецслужбы.

Над поместьем Сандрингем, где живет король Чарльз III, был введен новый запрет полетов. Это произошло после того, как накануне визита президента Украины Владимира Зеленского там появились таинственные беспилотники, пишет The Sun.

Несколько беспилотников были зафиксированы в небе над Сандрингемом за несколько часов до прибытия украинского лидера. Одним из дронов управлял мужчина в припаркованном автомобиле. Инсайдеры говорят, что это «напугало» службы безопасности. Оператора выследили и поговорили с ним. Еще одним дроном управлял фотограф, однако происхождение остальных беспилотников осталось неизвестным.

«Над Сандрингемом было несколько беспилотников, и не все были идентифицированы. Через несколько дней был введен полный круглогодичный запрет на полеты дронов», - говорит инсайдер.

Службы безопасности рекомендовали ограничить полеты вокруг имения, учитывая «общественную безопасность». В распоряжении указано: «Государственный секретарь решил, что в общественных интересах необходимо ограничить полеты вблизи Сандрингем-хауса, Норфолк, учитывая соображения безопасности, связанные с этим местом, поскольку оно является резиденцией членов королевской семьи».

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