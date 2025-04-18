В минской церкви продают именные кирпичи с сертификатом 7 18.04.2025, 13:03

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Зачем они нужны.

В минском храме святителя Николая Японского, который расположен в Каменной Горке, можно купить именной кирпич с сертификатом. Это будет пожертвованием для строительства новой, более вместительной церкви, рассказал порталу «Смартпресс» настоятель Павел Сердюк.

Сейчас на территории комплекса расположен малый деревянный храм святителя Николая Японского, вместимости которого уже не хватает для всех желающих посетить воскресные богослужения. Разработан проект строительства большой каменной церкви, которая будет возводиться за пожертвования, и процесс уже начался.

Недавно всем желающим предложили приобрести именной кирпич и таким образом приобщиться к возведению храма. По словам отца Павла, идею подал митрополит Вениамин — он же первым и купил кирпич.

Имя каждого покупателя нанесут на стройматериал. Каждому, кто сделал необычное приобретение, выдают сертификат. Их разработано три вида: на покупку за 50, 100 и 200 рублей. Имена жертвующих таким способом вносят в специальный список, и сколько будет существовать приход, столько его священнослужители и прихожане будут молиться об этих людях.

— «Купи кирпич» — это не просто маркетинговый ход. В Евангелии апостол Павел уподобляет христиан живым камням, которые созидают здание церкви. И именной кирпич — это символ: каждый из нас вносит свой вклад, и, кирпичик за кирпичиком, составляется все здание, — пояснил настоятель.

Кирпичи уже купили более 100 человек. Для строительства храма пока маловато, но в приходе верят, что люди продолжат приобщаться к необычной акции.

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