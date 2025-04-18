Евросоюз отказался открывать небо для российских авиакомпаний 3 18.04.2025, 13:18

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Заявление последовало за попытками Москвы договориться.

Евросоюз не намерен предоставлять доступ к своему воздушному пространству для самолетов российских авиакомпаний, заявил Politico на условиях анонимности представитель Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС). Заявление последовало за попытками Москвы договориться о возобновлении авиасообщения с США в рамках мирного урегулирования в Украине.

Как пояснил источник в Еврокомиссии, без участия европейских стран российские авиакомпании не смогут осуществлять полеты в Соединенные Штаты, а в ЕС не заинтересованы в этом. В первую очередь, не снят запрет для перевозчиков из РФ на полеты в воздушном пространстве ЕС, введенный в ответ на вторжение в Украину. Помимо этого, у Европы есть «серьезные вопросы» относительно безопасности российских самолетов. «Неизвестно, обеспечивалось ли надлежащее обслуживание российских авиаперевозчиков и авиаслужб в течение последних трех лет, что ставит под серьезный вопрос летную годность российского флота», — подчеркнул собеседник.

Вследствие введенных против РФ в 2022 году санкций российские компании помимо закрытия европейского неба лишились доступа к запчастям для самолетов от западных производителей (Boeing или Airbus). По словам директора консалтинговой компании SIG Aviation Сандера Старревельда, существует «высокая вероятность» использования на лайнерах российских авиакомпаний поддельных деталей. «Разрешать этим самолетам эксплуатироваться в коммерческих целях в Европе не только небезопасно, но и несет в себе риск ввоза контрафактных деталей в Союз», — отметил он, добавив, что допуск бортов из РФ сильно нагрузит Агентство по безопасности полетов ЕС (EASA), которому придется сертифицировать каждую машину.

Кроме того, многие российские самолеты, скорее всего, будут арестованы сразу по приземлении в аэропортах Европы. Причина — принятое после введения санкций ЕС решение властей РФ о фактической конфискации нескольких сотен западных самолетов, которые были в лизинге. По подсчетам РБК, в 2023 и начале 2024 года Россия выкупила у Boeing и Airbus, выделив деньги из ФНБ, 165 самолётов (около 40% от общего числа гражданских лайнеров в России). Старревельд отметил, что западные лизинговые компании, считающие действия Москвы хищением их собственности, «попытаются вернуть как можно больше активов».

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