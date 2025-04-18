Завтра в Беларуси снова подорожает автомобильное топливо 18.04.2025, 13:26

Это уже шестое подорожание за весну.

19 апреля белорусов ждет очередное повышение цен на автомобильное топливо, сообщает «Еврорадио».

Как и раньше, цены повысятся на 2 копейки. За один литр топлива на АЗС с завтрашнего дня нужно будет заплатить:

АИ-92 — 2,46 рубля;

АИ-95 — 2,56 рубля;

АИ-98 — 2,78 рубля;

дизельное топливо — 2,56 рубля.

Это уже шестое подорожание за весну. Ранее концерн «Белнефтехим» предупреждал, что цены вырастут на 16 копеек в восемь заходов. Подорожание объясняли «всесторонней оценкой экономической ситуации, конъюнктурой рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах».

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