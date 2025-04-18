закрыть
18 апреля 2025, пятница, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Завтра в Беларуси снова подорожает автомобильное топливо

  • 18.04.2025, 13:26
Завтра в Беларуси снова подорожает автомобильное топливо

Это уже шестое подорожание за весну.

19 апреля белорусов ждет очередное повышение цен на автомобильное топливо, сообщает «Еврорадио».

Как и раньше, цены повысятся на 2 копейки. За один литр топлива на АЗС с завтрашнего дня нужно будет заплатить:

АИ-92 — 2,46 рубля;

АИ-95 — 2,56 рубля;

АИ-98 — 2,78 рубля;

дизельное топливо — 2,56 рубля.

Это уже шестое подорожание за весну. Ранее концерн «Белнефтехим» предупреждал, что цены вырастут на 16 копеек в восемь заходов. Подорожание объясняли «всесторонней оценкой экономической ситуации, конъюнктурой рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип
Пять регионов и сделка в придачу
Пять регионов и сделка в придачу
Вы при чем
Вы при чем Гарри Каспаров
С Кипра выдачи нет
С Кипра выдачи нет Иван Карпович, «Plan B»