Завтра в Беларуси снова подорожает автомобильное топливо
- 18.04.2025, 13:26
Это уже шестое подорожание за весну.
19 апреля белорусов ждет очередное повышение цен на автомобильное топливо, сообщает «Еврорадио».
Как и раньше, цены повысятся на 2 копейки. За один литр топлива на АЗС с завтрашнего дня нужно будет заплатить:
АИ-92 — 2,46 рубля;
АИ-95 — 2,56 рубля;
АИ-98 — 2,78 рубля;
дизельное топливо — 2,56 рубля.
Это уже шестое подорожание за весну. Ранее концерн «Белнефтехим» предупреждал, что цены вырастут на 16 копеек в восемь заходов. Подорожание объясняли «всесторонней оценкой экономической ситуации, конъюнктурой рынка нефти и нефтепродуктов в сопредельных государствах».