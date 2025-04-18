ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах 18.04.2025, 13:42

Оккупанты понесли огромные потери на Покровском направлении.

Украинские военные отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении. Бой длился более 7 часов.

Об этом сообщает Нацгвардия Украины.

«Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю», - рассказали в Нацгвардии.

По данным военных, наступление на Покровском направлении длилось чуть более 7 часов.

Потери РФ во время мотобоя на Покровском направлении

За час противник в среднем терял:

до 40 человек пехоты;

около 13 мотоциклов;

по 3 ББМ.

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