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ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах

  • 18.04.2025, 13:42
ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах

Оккупанты понесли огромные потери на Покровском направлении.

Украинские военные отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении. Бой длился более 7 часов.

Об этом сообщает Нацгвардия Украины.

«Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю», - рассказали в Нацгвардии.

По данным военных, наступление на Покровском направлении длилось чуть более 7 часов.

Потери РФ во время мотобоя на Покровском направлении

За час противник в среднем терял:

до 40 человек пехоты;

около 13 мотоциклов;

по 3 ББМ.

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