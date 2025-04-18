ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах
- 18.04.2025, 13:42
Оккупанты понесли огромные потери на Покровском направлении.
Украинские военные отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении. Бой длился более 7 часов.
Об этом сообщает Нацгвардия Украины.
«Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю», - рассказали в Нацгвардии.
По данным военных, наступление на Покровском направлении длилось чуть более 7 часов.
Потери РФ во время мотобоя на Покровском направлении
За час противник в среднем терял:
до 40 человек пехоты;
около 13 мотоциклов;
по 3 ББМ.