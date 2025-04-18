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Дед Мороз в Калинковичах хотел сделать сюрприз новым знакомым, а получил в итоге судимость

  • 18.04.2025, 13:43
Дед Мороз в Калинковичах хотел сделать сюрприз новым знакомым, а получил в итоге судимость

Кроме того, с него взыскали 5 тысяч рублей в пользу возмещения морального вреда.

В новогоднюю ночь 22-летний житель Калинковичей хотел сделать сюрприз новым знакомым, а получил в итоге судимость за хулиганство. Как пишет «Зеркало», об этом сообщили в прокуратуре Гомельской области.

Пьяный парень в костюме Деда Мороза около трех часов ночи 1 января встретил в Калинковичах компанию незнакомых людей. Он поздравил их с Новым годом и предложил троим мужчинам сделать сюрприз для их подруг.

«Зайдя за угол дома, обвиняемый в процессе обсуждения сюрприза из хулиганских побуждений, демонстрируя пренебрежительное отношение к общепринятым правилам поведения, достал пневматический пистолет и стал им угрожать», — рассказали в прокуратуре.

Высказывая угрозы, он приставлял пистолет к голове одного из мужчин, а затем стрелял в воздух и землю. Когда же новые знакомые начали уходить, он «произвел не менее трех выстрелов в голову одному из них».

В результате у потерпевшего остались ссадина на левой щеке и ушиб уха.

На суде обвиняемый «Дед Мороз» признал свою вину в полном объеме. Суд Житковичского района на основании ч. 3 ст. 339 УК (Особо злостное хулиганство) назначил ему 4 года «химии».

Кроме того, с него взыскали 5 тысяч рублей в пользу возмещения морального вреда потерпевшему.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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