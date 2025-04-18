Рабочий из Петрикова добился справедливости в суде из-за замечания начальника 18.04.2025, 13:44

Потребовалось на это несколько месяцев.

Суд Петриковского района удовлетворил иск работника к местному предприятию мелиоративных систем об отмене дисциплинарного взыскания, сообщил 16 апреля Гомельский областной суд. Директор Петриковского ПМС наказал начальника участка самым мягким взысканием — замечанием. Но даже это работник посчитал настолько несправедливым, что решил доказать свою правоту — и добился этого. Подробности дела рассказывает «Флагшток».

Потребовалось на это несколько месяцев. Сначала он обращался в комиссию по трудовым спорам организации, но там ему отказали. В итоге пришлось идти в суд.

Дело было еще в ноябре 2024 года, когда рабочие участка не смогли до конца выполнить сбор порубочных остатков и другую работу по причине остановки техники — она была заправлена недостаточным количеством топлива. Но наказали за это начальника участка, в чьи обязанности входит организация труда на месте, а не планирование работ.

Докладную записку на начальника участка написал главный инженер предприятия. По его словам, «вся техника простаивала, рабочие не производили работы, выжидали окончания рабочего дня». На основании этой записки директор привлек начальника участка к дисциплинарному взысканию в виде замечания за «ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей».

Директором Петриковского ПМС в 2024 году был Алексей Крупиневич. До этого он сам работал мастером на аналогичном предприятии в Лельчицах.

Истец указал, что как раз главный инженер и директор должны планировать работы — именно они направляют на участок технику. Более того, «руководитель по прибытии на объект мер к доставке топлива не принял».

Решением суда Петриковского района постановлено отменить дисциплинарное взыскание — решение вступило в законную силу. Примечательно, что газета Петриковского райисполкома об этом пока ничего не сообщала.

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