В армии РФ в Херсонской области начался бунт 18.04.2025, 13:49

Солдаты отказываются от контрактов.

На территории Херсонской области военнослужащие 80-й отдельной мотострелковой бригады РФ массово отказываются подписывать новые контракты на дальнейшую службу в армии. Об этом сообщило партизанское движение «Атеш» через свой Telegram-канал.

По их данным, подавляющее большинство бойцов не хочет оставаться в зоне активных боевых действий.

«Люди крайне истощены, морально надломлены и лишены мотивации. Постоянные потери среди личного состава и полное равнодушие руководства превратили службу в сплошное испытание даже для тех, кто ранее демонстрировал лояльность», - отмечают в движении.

В связи с этим в подразделении создана комиссия для выяснения причин массовых отказов от продления контрактов. В то же время готовятся документы о возможном наказании командного состава, добавляют партизаны.

В свою очередь представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что солдаты России снова пытаются высадиться на островах и создать плацдармы для дальнейшего продвижения на правый берег Херсонщины.

Однако, он подтвердил, что несмотря на то, как враг пытается атаковать, он имеет огромные проблемы - эвакуацию не проводят.

«Очень много 200-х остаются на островах, остаются и 300-е, которые впоследствии также превращаются в 200-х. Из-за этого моральное состояние оккупационных войск остается низким. Однако они вынуждены идти в штурмы - потому что это россияне, которые по-прежнему готовы быть пушечным мясом», - резюмировал представитель Украинской добровольческой армии в эфире телеканала «Эспрессо».

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